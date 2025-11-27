O viitură de 35 de metri înălțime ar lovi orașul Piatra Neamț în două ore. Cel mai negru scenariu, dacă barajul Bicaz ar ceda

Probabilitatea producerii unei avarii grave la baraj a fost stabilită ca fiind una extrem de redusă, odată la 147.000 de ani. Foto: Agerpres

Dacă barajul de la Bicaz ar suferi o avarie majoră, viitura ar ajunge în aproximativ două ore la Piatra Neamț și ar avea circa 35 de metri înălţime. Acesta este cel mai negru scenariu din Planul de acțiune în caz de accident elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Însă, asigură ISU, posibilitatea producerii unei avarii grave la baraj este una extrem de mică, conform Agerpres.

„Conform simulărilor pentru 'cel mai rău scenariu posibil' (Ipoteza 1 - avariere gravă), unda de viitură ar putea atinge în municipiul Piatra Neamţ o cotă de aproximativ 25 - 35 de metri. Acest scenariu trebuie citit obligatoriu în contextul probabilităţii”, precizează documentul ISU Neamţ.



Includerea scenariilor ipotetice de avarie la baraj răspunde unor cerinţe de planificare a urgenţelor de protecţie civilă şi nu reprezintă o prognoză a unor evenimente iminente.



Probabilitatea producerii unei avarii grave la baraj a fost stabilită ca fiind una extrem de redusă, odată la 147.000 de ani.



„Subliniem că barajul este o structură de greutate, extrem de stabilă, monitorizată permanent prin senzori de ultimă generaţie”, a transmis ISU Neamţ.



Barajul de la Bicaz a fost construit între anii 1950 şi 1960, are o înălţime de 127 de metri, iar la coronament are o lungime de 435 de metri.