Pacienți chinuiți și ținuți într-o mizerie greu de imaginat: ”Sunt condiții inumane, am găsit oameni chinuiți!”

390 de locuri, saltele rupte și pline de mizerie, fecale, cam aceasta este o scurtă descriere a centrului pentru persoane cu dizabilități de la Sasca Mică din Suceava. Pacienții sunt nevoiți să își facă nevoile in curte.

Licența le-a fost suspendată trei luni de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ((ANDPCA), la propunerea consiliului județean.

În ciuda faptului că organigrama prevede un medic psihiatru, centrul nu beneficiază. De asemenea, acesta ar trebui să aibă un medic stomatolog care să le trateze dinții. În schimb, beneficiarii primesc antibiotic sau dinții le sunt extrași în cazul în care nu răspund la tratament.

Beneficiarii sunt adesea scoși din centru și sunt nevoiți să doarmă afară, pe bănci, ca să nu mai murdărească atâtea lenjerii. Asta în condițiile în care angajații centrului spun că lunar se spala mii de kilograme de rufe. Cu toate acestea, într-un depozit anexat au fost găsite o mulțime de saltele și pilote noi.

Bucătăria este mizerabilă, cu veselă veche de ani de zile. Mâncarea este groaznică, spun beneficiarii, care se plâng că angajații centrului pleacă acasă cu alimentele lor.

Totodată, aceștia au doar două zile în care sunt spălați. Mai exact, marțea și joia.

”Cu toate că imaginile pe care le vedeți sunt din cel mai mare centru din România, un centru care se află în județul Suceava, vreau să vă spun că, până acum, suntem primii din cadrului Consiliului de Monitorizare care am reușit să ajungem acolo.

Am descoperit lucruri de neimaginat. Condițiile de viață ale acestor beneficiari sunt condiții inumane, am găsit oameni chinuiți.

Am găsit condiții administrative precare, am găsit un personal foarte slab calificat, niște oameni care nu ne-au mărturisit cum s-a putut ajunge în această situație, iar problema este că noi am reușit să scoatem la iveală aceste lucruri fără un sprijin din partea lor. Bineînțeles că toată lumea acolo le vede bune și frumoase”, a povestit Emanuel-Gabriel Botnariu, președintele Consiliul de Monitorizare, la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal