Centura ocolitoare a municipiului Baia Mare intră în linie dreaptă: Proiectul de 250 de milioane de euro a primit toate avizele

Proiectul centurii ocolitoare a municipiului Baia Mare a primit toate avizele necesare, astfel că proiectul în valoare de 250 milioane euro intră în linie dreaptă.

"Centura Mare a municipiului Baia Mare prinde contur (...) Un proiect matur, pregătit pentru implementare. Centura are deja toţi indicatorii aprobaţi, inclusiv Hotărârea de Guvern. A trecut prin toate etapele de avizare: CNAIR, Ministerul Transporturilor, comisia interministerială. Cu alte cuvinte este un proiect solid, construit corect, gata să fie dus mai departe" a scris, pe pagina de Facebook, Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

Preşedintele CJ Maramureş a declarat că drumul de centură este prima investiţie de acest gen din judeţ.

"Baia Mare n-a avut niciodată drumuri de centură, doar drumuri ocolitoare neconforme şi total neadaptate traficului rutier actual. Investiţia este necesară pentru decongestiona traficul în creştere pe toate intrările şi ieşirile din municipiul Baia Mare. Viitoarea centură ocolitoare vă permite participanţilor la trafic, îndeosebi a transportatorilor de marfă să ocolească oraşul pentru a putea ajunge la depozite sau baze de producţie. În acest moment, construim al doilea pasaj rutier la intrarea în Baia Mare pe DN 1C, varianta de comunicare cu judeţele Cluj şi Sălaj, iar primul pasaj rutier care asigură conexiunea cu cele două judeţe, dar şi alte localităţi din judeţul Maramureş a fost dat în folosinţă în luna decembrie a anului trecut" a spus Gabriel Zetea.

Şeful CJ a precizat că toate operaţiunile, de implementare până la execuţie, vor fi în portofoliul instituţiei judeţene.

"Responsabilitatea este la noi. Implementarea acestui proiect este descentralizată, iar Consiliul Judeţean Maramureş gestionează tot, de la licitaţie, până la execuţie. Este o responsabilitate mare, dar şi o dovadă de încredere. Cea mai mare investiţie gestionată de CJ Maramureş. Suntem în plină procedură de achiziţie publică şi vorbim despre un proiect de aproximativ 250 de milioane de euro, cea mai mare licitaţie derulată vreodată de Consiliul Judeţean. Interesul este ridicat, iar acest lucru ne dă încredere că vom avea constructori puternici, capabili să ducă proiectul la capăt" a susţinut Zetea.

El a susţinut că administraţia judeţeană a efectuat mai multe ieşiri în teren cu firmele interesate să se implice în construcţia drumului de centură.

"Paşi concreţi, deja făcuţi. Au avut loc vizite în teren cu firmele interesate, iar în paralel lucrăm la obţinerea finanţării: 60% fonduri europene, 40% buget de stat. Ce urmează? Ne dorim ca până la finalul acestui an, cel târziu începutul anului viitor să avem un câştigător desemnat. Din acel moment, proiectul intră în linie dreaptă: finanţare semnată şi lucrări începute. Pentru mine, acest proiect înseamnă trafic mai fluid, mai puţină aglomeraţie, mai multă siguranţă şi un oraş care se dezvoltă sănătos" a mai spus Gabriel Zetea.

Conform documentaţiei tehnice, traseul porneşte din comuna Cicârlău şi, în prima etapă, va ocoli municipiul Baia Mare până la intersecţia cu DN 18B, drumul spre oraşul Târgu Lăpuş.