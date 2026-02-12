Charlie Ottley acuză CJ Maramureș că nu i-a dat banii pentru filmul pe care l-a cerut: „Rușine! Ne datorează 30.000 de euro”

2 minute de citit Publicat la 11:13 12 Feb 2026 Modificat la 11:16 12 Feb 2026

Charlie Ottley. sursa foto: Agerpres

Charlie Ottley, britanicul devenit recent cetățean român, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, acuză public Consiliul Județean Maramureș că nu i-a plătit suma de 30.000 de euro pentru un film realizat la comanda instituției în urmă cu doi ani.

Într-o postare pe Facebook, Ottley spune că autoritățile județene îi datorează 30.000 de euro pentru producția unui film realizat cu actori, echipă completă de filmare și mai multe zile de producție și postproducție.

„Consiliul Județean Maramureș tocmai a cheltuit 150.000 de lei pe un stand de 48 de metri pătrați, cu un ecran LED de 10 metri pătrați. În același timp, ei lansează proiecte noi, după ce ne-au spus că nu au bani să plătească filmul pe care ni l-au comandat acum doi ani.

Ne datorează 30.000 de euro, iar mai mult de jumătate din această sumă a trebuit să o plătesc din propriul buzunar pentru a putea realiza filmul, cu mai mulți actori, echipă completă de filmare, zile întregi de filmări și săptămâni de montaj, sunet și corecție de culoare.

Am chiar și contractul semnat în numele lor de organizația de management al destinației turistice, în care Consiliul Județean era acționar și principala sursă de finanțare”, a scris britanicul, în postarea sa.

Ottley: Rușine, Consiliul Județean Maramureș!

Ottley spune că nu poate să creadă că „acești oameni consideră normal să înceapă proiecte noi, spunându-ne că nu au bani să ne plătească, fără să-și onoreze datoriile mai vechi”.

Potrivit lui Ottley, filmul realizat pentru Maramureș, precum și o versiune scurtă a acestuia, nu au fost folosite până acum pentru promovarea României, deși la producție au contribuit zeci de persoane.

„Avem un film foarte bun care stă pe un raft, fără să folosească acestei țări cu nimic. Rușine, Consiliul Județean Maramureș!”.

Charlie Ottley mai spune că, în prezent, promovează România în marile orașe ale lumii pe banii proprii, fără să fie plătit pentru munca sa.

„Călătorim prin lume pe cheltuiala noastră pentru a promova România. Am fost la Bangkok și Kuala Lumpur, urmează Sydney, Santiago, Lima, Bogotá și Londra”, a adăugat el.

Până în acest moment, Consiliul Județean Maramureș nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile.

România este promovată în această perioadă printr-un turneu internațional de proiecții ale documentarului „Flavours of Romania”, realizat de Charlie Ottley. Primele proiecții au avut loc la Bangkok, în Thailanda, unde au fost prezentate sezoanele 2 și 3 ale documentarului, în prezența ambasadoarei României și a reprezentanților agențiilor de turism.

Ministrul Economiei și Turismului a declarat recent, într-o emisiune TV, că susține parteneriatul cu Charlie Ottley și consideră că promovarea României trebuie făcută prin metode moderne și profesionale.

După Thailanda, documentarul „Flavours of Romania” urmează să fie proiectat în Malaezia, Chile, Peru, Columbia și Regatul Unit.