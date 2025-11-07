Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca

1 minut de citit Publicat la 19:20 07 Noi 2025 Modificat la 19:26 07 Noi 2025

Imagine din spitalul unde activa dr. Eva Kiss FOTO: spitcocluj.ro

Medicii din Cluj-Napoca au fost șocați să afle vineri de moartea neașteptată a doctoriței Eva Kiss, medic primar la Clinica Pediatrie 1 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, care a fost găsită inconștientă chiar în unitatea medicală. Tragedia a avut loc la câteva zile distanță de moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

La vârsta de 66 de ani, Eva Kiss a fost găsită fără suflare pe hol, în timpul gărzii. Echipajul medical a încercat imediat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes.

„A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pacienți, pentru toată lumea” au declarat colegii pentru Știri de Cluj.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis într-un comunicat IPJ Cluj.

Daniela Dreghiciu, purtătoarea de cuvânt al spitalului unde activa Eva Kiss, a menționat pentru sursa citată că aceasta avea probleme de sănătate. „Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a declarat Daniela Dreghiciu.

Cine este Eva Kiss, doctorița care a murit în spital

Eva Kiss a fost un medic apreciat pentru dedicarea față de pacienți și pentru implicarea în formarea viitorilor medici. Astfel, ea a fost medic primar la Pediatrie și șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj.

Era cunoscută pentru profesionalismul și empatia sa, fiind îndrăgită atât de colegi, cât și de pacienți. Moartea ei reprezintă o pierdere uriașă pentru comunitatea medicală din Cluj.