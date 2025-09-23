Cine sunt cei doi români arestaţi în Grecia pentru spionaj. "A fost un gest de prostie, un gest de inconştienţă"

Antena 3 CNN a aflat în exclusivitate cine sunt cei doi români arestaţi pentru că ar fi spionat Forțele Navale din Grecia. Bărbaţii se numesc Naser Omer şi Ştefan Burghelea. Ei au fost reținuți de poliția portuară luni după-amiază, iar pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamina.

Aceasta este baza navală principală a marinei elene, furnizând servicii de mentenanță, reparații și suport logistic pentru navele de război ale țării, conform informațiilor din surse deschise.

Suspecții au fost conduși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost li s-a spus că sunt arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal grec, care pedepsește faptele de spionaj.

Cine sunt cei doi români

Cei doi români acuzați de spionaj de autoritățile din Grecia sunt Naser Omer, 22 de ani, din Constanţa şi Ştefan Burghelea, 52 de ani, din Brașov, dar care locuieşte la Atena. În momentul de faţă ei sunt în arest şi au telefoanele confiscate.

Naser Omer este jucător profesionist de baschet, cetăţean român, născut la Constanţa. A jucat la CSM Constanţa şi CSO Voluntari.

Ştefan Burghelea este skipper de yachting şi intermediază croaziere cu catamaranul în insulele greceşti.

Specialiştii în spionaj consideră că cei doi români nu sunt spioni, dar au riscat efectuând o croazieră şi făcând fotografii în jurul unei baze navale importante din Grecia, bază NATO.

"A fost un gest de prostie, un gest de inconştienţă, au văzut acele nave militare impresionante şi au început să facă fotografii. Este posibil ca autoritățile din Grecia să-i fi arestat pe cei doi pentru că fotografiază nave de război şi că numele unuia dintre ei este de etnie turcă", a afirmat Radu Tudor, realizat Antena 3 CNN.

Ambarcațiunea în care au fost prinși a fost dusă în orașul Paloukia, în vederea efectuării unei inspecții amănunțite.

Deşi sunt state aliate NATO, Grecia şi Turcia au avut numeroase tensiuni militare în ultimele decenii, iar starea de suspiciune reciprocă se menţine.