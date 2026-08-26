CJ Buzău vrea să preia Vulcanii Noroioşi şi Mina de Petrol. Ciolacu vrea să cumpere terenurile de acces la Focul Viu

În ultimul timp, Vulcanii Noroioși au făcut obiectul mai multor studii și analize. Sursa foto: Agerpres

Consiliul Judeţean (CJ) Buzău vrea să preia în administrare mai multe obiective turistice importante din judeţ, printre care Vulcanii Noroioşi şi Mina de Petrol de la Sărata-Monteoru. Totodată, instituția vrea să cumpere terenurile pe care se află drumul de acces către Focul Viu, scrie Observatorul Buzoian.

Vulcanii Noroioşi şi Mina de Petrol de la Sărata-Monteoru sunt două dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale județului.

Astfel, preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la finalul şedinţei ordinare din luna august, că îşi doreşte ca Vulcanii Noroioşi să ajungă în administrarea instituţiei pe care o conduce.

Totodată, acesta a mai precizat că instituția susține și continuarea lucrărilor pe DJ 203C, drumul către Vulcanii Noroioşi.

„Sper ca, împreună cu viitorul Guvern, să închidem odată problema administrării de la Vulcanii Noroioşi. Normal că trebuie să fie către o entitate şi mi-aş dori să fie, până la urmă, la Consiliul Judeţean”, a declarat Marcel Ciolacu.

Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu vrea ca Mina de Petrol de la Sărata-Monteoru, aflată în prezent în administrarea OMV, să fie preluată de Consiliul Județean Buzău.

El a explicat că vrea ca mina să fie inclusă într-un traseu turistic alături de alte obiective din zona Sărata-Monteoru. Mina ar urma să fie pregătită pentru atragerea de fonduri europene în următorul exercițiu financiar.

„Mina de Petrol, în momentul acesta, este în administrarea OMV. Încercăm să preluăm administrarea prin Muzeul Judeţean. Ştiţi că este singura mină de petrol de suprafaţă din Europa şi, cu certitudine, este un punct de atracţie.

Dacă am fi preluat-o mai demult, am fi prins-o acum pe fonduri europene. Dar peste doi ani este un alt exerciţiu financiar. Măcar pregătim conservarea şi tot ceea ce este necesar”, a mai explicat Marcel Ciolacu.

Terenurile de acces la Focul Viu ar putea fi expropriate

Totodată, președintele CJ Buzău a declarat că a făcut demersuri pentru cumpărarea terenurilor pe care se realizează accesul către Focul Viu.

Accesul fusese închis de către un coproprietar al terenului pe care se află rezervaţia geologică, pe fondul unor dispute juridice cu gestionarul ariei alimentate de comportamentul neadecvat al unor turişti.

„Am făcut deja o adresă proprietarilor, cu intenţia clară a Consiliului Judeţean de a cumpăra acel teren.

Eu sper să găsim înţelegere şi să cumpărăm acest teren, să nu ajungem la expropriere. Dar, dacă este nevoie, vom ajunge şi acolo. Este, până la urmă, un instrument legal al unei autorităţi locale sau centrale”, a declarat Marcel Ciolacu.

Pentru a ajunge în zona Focului Viu, turiştii pot să urmeze două drumuri, ambele aflate însă pe terenul proprietate privată.

Pentru că nu a primit un răspuns concret din partea gestionarilor ariei protejate cu privire la drumul oficial destinat turiştilor şi la suprafaţa exactă a ariei protejate, tot terenul a fost închis, astfel fiind restricţionat şi accesul spre punctul de atracţie turistică.

Focul Viu de la Lopătari face parte din Geoparcul "Ţinutul Buzăului", recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural de importanţă mondială.