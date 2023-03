Clădiri de spitale care vor fi dărâmate în România, din cauza riscului de prăbușire la cutremur. Unde se iau primele măsuri de prevenire

Primele măsuri de prevenire a unei tragedii, în cazul unui cutremur puternic la noi în ţară, sunt luate la Galaţi. Autorităţile de acolo au hotărât să demoleze două pavilioane de spital, care au risc seismic ridicat.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Un corp al Spitalului de Boli Infecţioase şi o clădire a spitalului TBC din Galați vor fi dărâmate. Cele două pavilioane au trecut deja prin PATRU mari cutremure şi la următorul s-ar putea prăbuşi.

Autorităţile spun că deşi au fost închise, iar secţiile mutate, imobilele tot reprezintă un pericol pentru cei din zonă.

La Spitalul de Boli Infecţioase, Secţia de Dermatologie a funcţionat într-un imobil vechi de 123 de ani. În cazul unui cutremur puternic, clădirea ar fi pusă imediat la pământ. Ultima dată secţia a funcţionat în 2021, când acolo au fost internaţi pacienţii cu Covid.

"E o clădire care din punct de vedere al expertului, trebuia demolată, întrucât prezintă risc seismic. Este dezafectată din noiembrie 2021 şi s-au făcut toate demersurile, s-a făcut proiectul de demolare şi urmează să fie demolată chiar şi pentru simplul fapt că nu e bine să fie în picioare aici, în caz de vreo calamitate.", a precizat, pentru Antena 3 CNN, Angelica Costin, manager Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi.

A doua clădire care va fi demolată este la Spitalul de Pneumoftiziologie. Este vorba de o construcţie care se află într-un stadiu avansat de degradare, cu o vechime de 70 de ani.

"Această clădire a fost construită în anii '50-'52. Deci a trecut prin câteva cutremure serioase. Da, '77, '90. Sigur, se demolezaă, costurile pentru demolare sunt mult mai mici decât cele de consolidare.", spune Marius Cârcotă, şef serviciu administratv Spitalul TBC Galaţi.

"Am făcut imediat proiectul, am făcut la Spitalul de Boli Infecţioase construcţie nouă, iar construcţia veche am închis-o şi nu mai este funcţională, nu mai este internat niciun pacient acolo, la Spitalul TBC, la fel, a fost închisă, am făcut clădire nouă pe fonduri europene.", a declarat, pentru Antena 3 CNN, Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţen Galaţi.

Încă două spitale din Galaţi se află în clase de risc seismic 2 spre 3 şi 3. Este vorba despre Spitalul Judeţean şi Spitalul din Tecuci, însă la unul deja au început lucrările de reabilitare, iar la celălalt se fac actele necesare pentru demararea lor.