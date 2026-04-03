CNAIR avertizează şoferii români că Ungaria impune restricţii de tonaj pe drumurile sale, de Paştele Catolic. Ce maşini sunt vizate

CNAIR avertizează şoferii români că Ungaria impune restricţii de tonaj pe drumurile sale. Sursă foto: Antena 3 CNN

Autorităţile române informează şoferii că Ungaria impune restricţii de tonaj pe drumurile sale, de Paştele Catolic. Astfel, maghiarii au instituit restricții de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în perioada 03 – 06 aprilie 2026.

"Restricții de tonaj (7,5 tone) pe teritoriul Ungariei în perioada Sărbătorilor Pascale Catolice.

CNAIR informează participanții la trafic care derulează operațiuni de transport rutier internațional de marfă prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, că în perioada: 03 – 06 aprilie 2026, în intervalul orar 06:00 și 22:00, cu ocazia Paștele Catolic, s-au instituit restricții de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte restricțiile de trafic și, după ridicarea acestora, să folosească toate punctele de trecere a frontierei cu Ungaria pentru a evita blocajele generate de afluxul mare de autocamioan", a comunicat CNAIR.