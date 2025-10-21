Controversa proprietarilor transformați în chiriași. Bujduveanu îl contrazice pe Cseke: Nu se poate. Cer să refacă Primăria blocul

Explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Ministerul Dezvoltării a transmis marți că statul va reconstrui blocul din Rahova afectat de explozie, iar foștii proprietari vor putea să devină chiriași în apartamentele pe care le-au avut înainte de tragedie. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat la Sinteza Zilei că acest lucru nu se poate face și a precizat că va cere Guvernului ca Primăria să se poată ocupa de reabilitarea blocului din banii săi și din donații. „Nu poate nimeni în țara aceasta să vă schimbe titlul de proprietar decât cu acordul dumneavoastră”, le-a spus edilul locatarilor veniți în studioul Antena 3 CNN.

„Am fost informat despre această intenție, însă cred că avem nevoie de mai multe soluții. Propunerea pe care am făcut-o, fără să am în spate, deocamdată, votul Consiliului General, este următoarea: așa cum primăriile pot finanța, prin anumite asociații nonguvernamentale, diverse investiții care aduc plusvaloare comunității în momente de calamitate, la fel ar trebui să poată finanța, în situații excepționale - cum este aceasta - reconstruirea unui bloc.

Vă dau un exemplu: noi consolidăm imobile în municipiul București prin programe naționale sau prin fonduri europene, iar apoi rămâne un rest rezidual pe care îl plătesc locatarii, de 5% în anumite situații. În momentul de față, însă, este o tragedie excepțională. Nu vorbim de o casă, de un geam spart, vorbim de o comunitate întreagă care a fost afectată”, a declarat edilul, la Antena 3 CNN.

Acesta a mai adăugat că ar trebui ca primăriile să aibă posibilitatea de a reconstrui un imobil distrus.

Edilul a mai spus că Primăria Capitalei este pregătită să suporte costurile reconstruirii, chiar dacă situația financiară nu este una ideală: „Știți bine că Primăria Capitalei nu are o situație financiară foarte bună în acest moment, dar pe termen mediu și lung cred că un asemenea imobil poate fi refăcut inclusiv cu sprijinul financiar al primăriilor de sector.

Am vorbit cu arhitectul-șef al Sectorului 5, cu Prefectura, cu primarul Sectorului 5, și am găsit metoda legală prin care, împreună cu asociația de proprietari, să putem depune documentația pentru reconstruirea imobilului. Problema este, evident, cea a finanțării. Am primit telefoane de la foarte mulți oameni și de la companii mari care au ajutat deja, și le mulțumesc pe această cale. Cred că inclusiv propunerea pe care am făcut-o domnului ministru a fost corectă: să ne dea voie să acceptăm donații dedicate pentru acest imobil, pentru a-l putea reconstrui”.

„Se pune întrebarea: cine face mecanismul legal? Noi avem această instituție care poate gestiona un astfel de proces. Este nevoie doar de o mică modificare legislativă, astfel încât mecanismul să se aplice și pentru situații de tragedie, nu doar pentru prevenție.

Eu o să-i cer și ministrului Dezvoltării, și prim-ministrului - așa cum am făcut și la începutul acestei săptămâni - să ne dea nouă dreptul să refacem imobilul pe cheltuiala Municipiului București. Vom găsi ajutoare din partea sectoarelor, vom găsi sprijin financiar din partea oamenilor care vor să doneze. Avem împreună resursele necesare pentru a mobiliza pe toată lumea”, a mai adăugat Stelian Bujduveanu.

În ceea ce privește siguranța blocului afectat, Bujduveanu a explicat că există deja două rapoarte: „Un raport independent spune că trei etaje ar trebui demolate și celelalte puse în siguranță, iar raportul Inspectoratului de Stat în Construcții recomandă dezafectarea totală a imobilului. După ce anchetatorii finalizează investigațiile, vom interveni pentru a pune clădirea în siguranță, ca oamenii să-și poată recupera bunurile. Mulți au pierdut tot ce aveau”.

În prezent, familiile afectate sunt cazate temporar la hoteluri, iar Primăria le caută locuințe pentru termen mediu și lung.

„Am mers pe trei mecanisme: apartamente din fondul propriu al Municipiului București, locuințe oferite printr-o fundație cu care colaborăm, și apartamente alese de familii de pe piața liberă, cu chiria decontată de Primărie timp de unu sau doi ani, cât va dura refacerea blocului”, a spus primarul.