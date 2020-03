15 copii găsiți într-un after-school din Galați, în ciuda restricțiilor impuse de autorități

Respectivul after-school a primit o amendă de 2.500 de lei, însă autoritățile nu exclud și o a doua sancțiune.

„Am fost primul județ care a decis să închidă unitățile de tip after school. La Comitetul Județean și la Comitetul Local pentru Situații de Urgență am decis să suspendăm aceste activități. Este vorba despre sistemul public și privat, unii au înțeles, alții nu. Unii vor să profite, să facă bani, să facă speculă pe sănătatea copiilor. Ei au fost sancționați, au fost închiși, au posibilitatea să conteste în instanță”, a declarat prefectul județului Galați, Gabriel Avramescu.

Reprezentanții respepectivului after-school au spus că au continuat să-și desfășoare activitatea la solicitarea părinților, care nu au cu cine să-și lase copiii.