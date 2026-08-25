Craiova anunță că va renunța la termocentrala pe cărbune. Lia Olguța Vasilescu a semnat contractul pentru o centrală de cogenerare

Centrala de cogenerare va înlocui sursa bazată astăzi pe cărbune și va alimenta sistemul centralizat al Craiovei. Foto: Getty Images

Craiova va înlocui termoncentrala pe cărbune, care încălzește orașul, cu o centrală de cogenerare, în următorii doi ani. Primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că a semnat contractul cu directorul Electrica, Alexandru Aurelian Chiriță. Investiția se va ridica la aproximativ 235 de milioane de euro, fără TVA, și se va realiza în două etape: în 2027 vor fi montate cazanele de apă fierbinte, iar până în 2028 vor fi puse în funcțiune și motoarele de cogenerare.

„Electrica dezvoltă la Craiova o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, hydrogen-ready și cu capacitate de black-start pentru a asigura inclusiv încălzirea orașului. Contractul a fost semnat astăzi la Primăria Craiova de mine și CEO Electrica, Alexandru Aurelian Chiriță”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Centrala de cogenerare va înlocui sursa bazată astăzi pe cărbune și va alimenta sistemul centralizat al Craiovei, care deservește în prezent aproximativ 53.000 de locuințe și instituții publice. Lia Olguța Vasilescu a explicat că noua centrală este mai prietenoasă cu mediul și instalarea ei va îmbunătăți calitatea aerului în oraș.

„Încă din faza de proiectare, centrala este concepută ca o unitate flexibilă, pregătită pentru hidrogen (hydrogen-ready) și echipată cu capacitate de pornire autonomă (black-start).

(...) Pentru locuitorii orașului, proiectul înseamnă trecerea de la o infrastructură ajunsă la finalul duratei de viață la o capacitate nouă, dimensionată pentru cererea reală de căldură și construită conform standardelor europene în vigoare.

Prin înlocuirea lignitului ca sursă de bază, proiectul elimină arderea cărbunelui la Craiova și reduce semnificativ emisiile și poluarea locală asociate acestuia, cu efect direct asupra calității aerului din oraș”, a scris edilul.

Centrala de cogenerare va avea o o putere electrică instalată de circa 82 MW și o capacitate termică de aproximativ 179 Gcal/h (circa 208 MWt).

„Centrala va fi dotată cu o capacitate de stocare a energiei termice, care permite decuplarea producției de căldură de cea de energie electrică: motoarele pot funcționa pentru a valorifica energia electrică în orele de vârf de preț, iar căldura produsă simultan este stocată și livrată ulterior în sistem, în funcție de cererea reală.

Această soluție crește eficiența economică a investiției și, prin optimizarea costului de producție a energiei termice, poate sprijini menținerea unor costuri competitive ale căldurii în sistemul orașului”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Cum va funcționa centrala de cogenerare de la Craiova

Motoarele centralei sunt proiectate să funcționeze pe gaz natural, cu posibilitatea utilizării hidrogenului în amestec, pe măsură ce acesta devine disponibil la scară industrială.

„Investiția are astfel o cale clară de decarbonizare pe termen lung și rămâne compatibilă cu evoluția cadrului european de reglementare”, a explicat primarul orașului.

În eventualitatea unui blackout, centrala va fi proiectată să pornească „din pană” (black-start), fără alimentare din exterior, și să contribuie la repornirea rețelei în caz de black-out.



„Bazată pe aceeași clasă de motoare pe gaz ca proiectele europene de referință, unitatea este concepută să atingă puterea maximă în circa două minute de la pornire și să se sincronizeze cu rețeaua în mai puțin de 30 de secunde, un timp de reacție esențial pentru siguranța alimentării și pentru stabilitatea rețelei.

(...) Capacitatea de black-start contribuie la reziliența sistemului și la repornirea rețelei în caz de avarie, iar soluția hydrogen-ready deschide o cale de decarbonizare pe termen lung”, a mai scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.



Proiectul va fi realizat în două etape:

în prima etapă (anul viitor) vor fi montate cazanele de apă fierbinte (CAF), care vor asigura capacitatea de producere a energiei termice:

în a doua etapă (peste doi ani) vor fi puse în funcțiune și motoarele de cogenerare, completând ansamblul cu producția simultană, de înaltă eficiență, de energie electrică și termică;

„După aprobarea de către acționari a investiției de până la 235 milioane de euro, fără TVA, pentru dezvoltarea celor două obiective centrale la Craiova, Electrica a demarat proceduri de selecție a furnizorilor pentru echipamentele necesare acestora. Potrivit documentelor de achiziție, compania caută atât furnizorul pentru pachetul de motoare pe gaz al centralei de cogenerare, cât și furnizorul pentru cazanele de apă caldă destinate termoficării”, a mai precizat edilul.

Investiția va fi realizată de Electrica.

„Societatea Energetică Electrica S.A. este cel mai mare grup de distribuție și furnizare de energie electrică din România, listat la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra. Grupul distribuie energie electrică pe aproximativ 40,8% din rețeaua națională, deservește circa 4 milioane de clienți și are aproximativ 8.000 de angajați. În anul 2025, Grupul a raportat venituri operaționale de aproximativ 12,2 miliarde de lei, EBITDA de 2,38 miliarde de lei și un profit net de 1,22 miliarde de lei, iar emisiunea de obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro a fost suprasubscrisă de peste 11 ori”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Acuzațiile Liei Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a scris pe Facebook că Electrocentrale Craiova nu a primit fondurile pentru reparațiile necesare de la Guvern, ceea ce a dus la avarii serioase, inclusiv 7 zile în care orașul nu a avut căldură. Ea susține că Primăria a încercat în mai multe rânduri „să se desprindă de CEO sau Electrocentrale, dar nu s-a putut fiindcă entitățile aparținând statului român ar fi pierdut bonusul de cogenerare”.

„Acum, dat fiind reglementările europene referitoare la poluare și decarbonizare, Primăria Craiova va putea avea un alt partener pentru producția de energie termică și beneficia de condiții avantajoase, iar orașul de un mediu sănătos. Contractul cu Electrocentrale Craiova va fi întrerupt în momentul în care Electrica va depăși prima etapă de investiții și va monta CAF-urile, ceea ce înseamnă primul semestru din anul viitor”, a mai spus edilul.

În prezent, Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW şi electrică de 300 MW, fiind activă şi pe piaţa de echilibrare a sistemului energetic naţional.

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea şi apa caldă menajeră pentru aproape 40.000 de apartamente (ceea ce înseamnă circa 150.000 de locuitori), dar şi pentru instituţii publice, şcoli, spitale, unităţi militare inclusiv cu personal NATO, agenţi economici, precum şi pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic şi încălzire).