Criminalii au primit peste 1.000 de permisiuni de ieșire din închisoare, în ultimii 2 ani. Șeful ANP: Vrem să devină persoane mai bune

Criminalii au primit peste 1.000 de permisiuni de ieșire din închisoare, în ultimii 2 ani. Foto: Hepta

Peste 1.000 de permisii au fost acordate unor condamnați pentru omor în ultimii doi ani, a declarat, marți, șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, care a recunoscut că el este cel care a aprobat acordarea unei permisii de trei zile pentru milionarul turc Abdullah Atas, cel care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova.

Într-o intervenție la Digi24, șeful ANP a prezentat o listă cu numărul deținuților criminali care au ieșit din penitenciare, pentru o zi sau mai multe, în baza unei permisii.

'Din datele centralizate de noi, totalul deținuților condamnați pentru omor, omor calificat, tentativă la omor, tentativă la omor calificat, omor deosebit de grav - permisiuni de o zi, în 2024 au fost 525, iar în 2025 - 442. Permisiuni mai mari de o zi, în cursul anului 2025 au fost 98. Noi am propus ca să utilizăm brățări de monitorizare electronice pentru cei care lucrează în afara penitenciarului sau care beneficiază de aceste permisiuni de a ieși din penitenciar. Ne-am propus să achiziționăm circa 6.000 de brățări (...) În principiu, noi ne ghidăm după standardele CPT și recomandările CEDO, care recomandă ca inclusiv în cazul pedepselor lungi să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea, inclusiv prin acordarea de permisiuni de ieșire din penitenciar. Sigur, ANP ar putea să refuze să acorde permisiuni de ieșire pentru oricare dintre deținuți. N-ar mai fi niciun risc, n-ar mai fi nicio problemă. Însă noi ne dorim ca administrație să întoarcem în societate niște persoane mai bune decât au fost în momentul condamnării (...). Asta ne-am dorit cu toții, ca deținuții, chiar și criminali, când se întorc în societate să nu săvârșească alte infracțiuni', a explicat Bogdan Burcu, potrivit Agerpres.

Șeful ANP a recunoscut că el este cel care a aprobat ieșirea din penitenciar a lui Abdullah Atas, chiar dacă exista un aviz negativ.

'A fost aprobată de către subsemnatul (...) Din câte îmi aduc aminte, sunt mai multe persoane care avizează aceste permisiuni de ieșire din penitenciar și, posibil, să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare', a spus Burcu.

El s-a aflat în sistemul penitenciar din 2015.

'În această perioadă de zece ani, 2015 - 2025, el a avut o conduită constant pozitivă, a fost permanent recompensat pentru implicarea în activități productive, educative și de reintegrare socială, a participat la ieșiri în comunitate și la activități terapeutice', spune șeful ANP despre conduita lui Abdullah Atas în timpul detenției.

Atas Abdullah ispășea la Penitenciarul Rahova o condamnare de 22 de ani de închisoare pentru omor, după ce în anul 2015 a ucis cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră care încerca să îl oprească pentru control.

Bărbatul a fost lăsat câteva zile în permisie și nu s-a mai întors în penitenciar, fiind considerat acum evadat.