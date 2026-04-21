Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul

Biletul castigator la Joker, în valoare de 65,969 milioane de lei FOTO: Loteria Română

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, în valoare de 65,969 milioane de lei, adică aproape 13 milioane de euro, a fost ridicat luni. Câştigătorul este din Bucureşti, are în jur de 50 de ani şi este jucător ocazional la Loto 6/49 şi Joker.

El nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Câștigul uriaș a fost virat într-un cont bancar, însă suma primită efectiv de norocos este mult mai mică, pentru că a fost impozitată.

Conform grilei de impozitare actualizate pentru jocurile de noroc din România, pentru un câștig la loto de 13 milioane de euro (aproximativ 65 de milioane de lei), impozitul datorat statului român este de aproximativ 40% din sumă. Asta înseamnă că impozitul aplicat în cazul de față este de aproximativ 5,2 milioane de euro (26,2 milioane lei). Prin urmare, suma netă primită în cont de norocos este de aproximativ 7,8 milioane de euro (39 milioane lei).

Câștigătorul a revendicat premiul luni

"Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc şi din istoria Loteriei Române, şi-a ridicat câştigul astăzi, 20 aprilie a.c. Ne-a mărturisit că, aseară, când a aflat că a câştigat, primul gând a fost la cei dragi", se arată într-un comunicat al Loteriei.

Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificaţie personală.

Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker.

„Pentru cei care nu au câştigat încă, să continue să joace!”, este mesajul câştigătorului celui mai mare premiu atât la Joker, cât şi din istoria Loteriei Române.