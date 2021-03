Doliu la Hollywood! Celebrul actor, George Segal, și-a pierdut viața în timpul unei intervenții chirurgicale

"Familia este devastată să anunțe că, în această dimineață, George Segal a decedat din cauza complicațiilor apărute în timpul operației de bypass", a declarat soția sa, Sonia Segal.

Segal a excelat în roluri dramatice și comice, cel mai recent rol jucat fiind cel al văduvul relaxat Albert „Pops” Solomon, din serialul de comedie „The Goldbergs”.

„Astăzi am pierdut o legendă”, a scris marți, pe Twitter, Adam F. Goldberg, cel care a creat serialul TV bazat pe propria sa viață.

Managerul de mult timp al lui Segal, Abe Hoch, a declarat că îi va fi dor de „căldura, umorul, camaraderia și prietenia amicului său. Era un om minunat ”.

Segal s-a născut în Long Island, New York și a jucat în filme celebre, precum „Who’s Afraid of Virginia Woolf?” în 1966, pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar și „A Touch of Class” în 1973.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal