Actriţa Juliette Binoche, premiată de UniFrance pentru contribuția la splendoarea cinematografiei

Actriţa Juliette Binoche a fost premiată de UniFrance, instituţia care se ocupă de promovarea cinematografiei franceze în întreaga lume, pentru a fi contribuit la "splendoarea" acestei industrii care anul trecut a avut încasări în străinătate de 468 de milioane de euro, cu 82 % mai mult decât în 2016, relatează sâmbătă EFE.



"Este o artistă care nu se teme de nimic", a spus despre Binoche preşedintele acestei instituţii, într-o ceremonie desfăşurată vineri la Ministerul Culturii din Paris.



Gala a cuprins o trecere în revistă a filmografiei lui Juliette Binoche, instituţia evidenţiind cariera prolifică a artistei născute la Paris, care include un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar, obţinut în 1997 pentru filmul "Pacientul englez".



Binoche care se află într-un turneu de promovare a noului său film 'Un beau soleil intérieur', în regia lui Claire Denis, a recunoscut emoţionată până la lacrimi că, deşi a primit numeroase premii în întreaga lume, faptul de a fi omagiată în propria ţară "este cu totul altceva".



UniFrance a înfiinţat acest premiu în 2016, an în care i-a recompensat pe distribuitorul italian Andrea Occhipinti (Lucky Red) şi pe producătorii Aton Soumache şi Dimitri Rassam (On Entertainment), responsabili ai filmului "The Little Prince" .



În 2017 institutul a acordat acelaşi premiu actriţei franceze Isabelle Huppert şi distribuitorului chinez La Pekang