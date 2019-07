ANTENA3.RO LIVE. De ce ne îngrășăm când nu mai ținem regim, de ce eșuează de fapt dietele și de ce slăbim mai ușor vara, joi de la 15.00 cu medicul Simona Carniciu

Joi, la ora 15.00, la Antena3.ro LIVE vine nutritionista Simona Carniciu. Simona este doctor in nutritie, diabet si boli metabolice si unul dintre cei mai pregatiti doctori de la noi, mai ales intr o tema in care toata lumea are senzatia ca se pricepe, ca la fotbal. Asadar vedem joi:

de ce esueaza de fapt dietele

de ce slabim mai usor vara

ce se intampla daca slabesti prea repede

ce sa nu mananci cand stai la plaja

de ce ne ingrasam cand nu mai tinem regim

ce inseamna ziua perfecta din punct de vedere alimentar si orice altceva.

