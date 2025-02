Artefacte unice și vechi de 5.000 de ani din mai multe zone din Europa sunt expuse la Piatra-Neamţ

Artefactele vechi de 5.000 de ani din Piatra-Neamţ au fost expuse pe toate continentele de-a lungul timpului şi au fost admirate de milioane de oameni. Sursa foto: cmnn.ro

În "inima" municipiului Piatra-Neamţ se află o expoziţie cu artefacte unice. Reprezentanţii Muzeului de Artă Eneolotică Cucuteni îi invită pe turişti şi localnici de luni până duminică să admire numeroase relicve vechi de 5.000 ani, care sunt pregătite să îşi dezvăluie fiecare povestea fascinantă. Artefacte unice din mai multe zone ale Europei fac parte dintr-o colecţie inestimabilă care prezintă cultura Cucuteni, importantă civilizaţie preistorică europeană.

Artefactele vechi de 5.000 de ani din Piatra-Neamţ au fost admirate pe toate continentele

Muzeul de Artă Eneolotică Cucuteni "Gheorghe Dumitroaia" şi-a prezentat artefactele, de-a lungul timpului, în expoziţii naţionale şi internaţionale, pe aproape toate continentele.

"Am avut expoziţii temporare atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, care au inclus şi artefacte cucuteniene, alături de alte artefacte din alte civilizaţii şi epoci. Dar am avut şi expoziţii exclusiv cu artefacte cucuteniene iar instituţia noastră este singura din ţară care poate realiza o astfel de expoziţie. Avem deja o tradiţie în sensul de organiza expoziţii exclusiv Cucuteni în capitale culturale europene. Totul a debutat la Salonic, în 1997, când metropola elenă a fost capitală culturală europeană. După aceea, în 2007 am organizat o expoziţie similară la Muzeul 'Brukental' din Sibiu.

Evident că şi în 2023 am făcut acelaşi lucru la Muzeul Naţional de Artă din Timişoara. Instituţia noastră a fost prezentă cu piese pe mai multe continente, practic artefactele cucuteniene de prestigiu din colecţia noastră au fost expuse în SUA, Canada, Marea Britanie, Danemarca, Germania, China etc. Dat fiind faptul că sunt extrem de bine realizare, spectaculoase, publicul îşi dă seama că piesele sunt şi foarte valoroase şi, evident, ele se bucură de apreciere şi din partea publicului şi din partea specialiştilor", a precizat pentru AGERPRES dr. Constantin Preoteasa, coordonatorul muzeului şi al Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni "Gheorghe Dumitroaia" Piatra-Neamţ.

Muzeul de Artă Eneolotică Cucuteni "Gheorghe Dumitroaia" a luat fiinţă în anul 2004 şi este găzduit într-o clădire construită la sfârşitul anilor '30 de arhitectul italian Carol Zani. În perioada 1930-1948, aici a funcţionat prima bancă privată din oraş, Banca "Petrodava", iar după naţionalizare, construcţia a trecut în administrarea statului şi până în 2004 a găzduit filiala Băncii Naţionale a României.

Odată cu retragerea filialei BNR din Piatra-Neamţ, clădirea a ajuns în patrimoniul Complexului Muzeal Judeţean (devenit Naţional) Neamţ, condus la vremea respectivă de regretatul Gheorghe Dumitroaia, care şi-a văzut visul cu ochii îndeplinit - acela de a avea un muzeu dedicat exclusiv culturii cucuteniene. Mai mult, aici a luat fiinţă şi Centrul Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, condus în acest moment de dr. Constantin Preoteasa.

"La muzeele din România predomină artefactele de uz comun. Artefactele de prestigiu sunt mai puţin numeroase, este şi firesc, însă la Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamţ găzduim doar artefacte de prestigiu ale acestei civilizaţii, capodopere ale artei decorative şi figurative cucuteniene, piese cu valoare artistică şi cultică realizate exclusiv de meşteri specializaţi în domeniu", a declarat dr. Constantin Preoteasa pentru AGERPRES.

Ce reprezintă epoca eneolitică

"Eneoliticul este practic o epocă preistorică ce pune capăt unei lumi (...) cu mod de viaţă sedentar, agricol, al comunităţilor umane, cu civilizaţii înfloritoare, inclusiv pe actualul teritoriu al României. Cucuteniul este cea mai prestigioasă dintre ele, iar din punct de vedere cronologic este şi ultima din această parte a Europei. După Cucuteni, aici vor veni populaţiile agro-pastorale care vor pune bazele viitoarelor civilizaţii ale epocii bronzului", a explicat coordonatorul Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni.

Dacă în subsolul clădirii funcţionează un adevărat depozit de piese arheologice, dar şi laboratorul de conservare-restaurare, parterul şi primul etajul al muzeului sunt dedicate expoziţiilor. Dincolo de valoarea de inventar, toate piesele expuse au o valoare inestimabilă, majoritatea fiind clasate în categoria Tezaur a patrimoniului cultural material mobil.

"Între toate aceste piese extrem de valoroase, de spectaculoase, sunt câteva care se disting. În cadrul artei decorative cucuteniene avem patru categorii de vase specifice doar acestei civilizaţii, care nu se mai regăsesc în nicio altă manifestare culturală. În cadrul artei figurative, cele mai spectaculoase sunt ansamblurile de mai multe piese, majoritatea dintre ele reprezentând statuete antropomorfe feminine, care o redau în diferite ipostaze pe 'Marea Mamă' sau 'Marea Zeiţă Creatoare a Vieţii'. Avem şi unul din puţinele tezaure de obiecte de podoabă, descoperite nu doar pentru această civilizaţie, ci pentru întreaga preistorie europeană. Este vorba de tezaurul de obiecte de podoabă de la Brad - comuna Negri, judeţul Bacău. Acolo, cercetându-se celebra zargidavă dacică, a fost identificat şi acest tezaur cucutenian", a adăugat dr. Constantin Preoteasa.

Seiful fostei bănci, vizitat de cei care ajung la muzeul Cucuteni

Spectaculos este şi faptul că seiful fostei bănci – o încăpere cu pereţii groşi, gratii şi o uşă blindată – altădată ferit de ochii publicului, acum şi-a deschis poarta.

"Există un seif care poate fi vizitat din exterior de către public. Este la parter, în cadrul sălii care adăposteşte arta decorativă cucuteniană. Noi l-am amenajat ca şi un depozit de arheologie, astfel încât vizitatorul să vadă şi dincolo de o expoziţie permanentă sau temporară", a spus cercetătorul ştiinţific.

Din punct de vedere al securităţii, sediul Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni "Gheorghe Dumitroaia" Piatra-Neamţ excelează, având în vedere şi destinaţia de bancă pe care a avut-o clădirea, dar şi sistemele actuale.

"Din punctul de vedere al securităţii, clădirea se prezintă foarte bine, este foarte solidă şi avem atât sistem de securitate electronic, cât şi pază umană", a asigurat dr. Constantin Preoteasa.

Muzeul, aflat în centrul istoric al municipiului Piatra-Neamţ, într-un perimetru în care mai pot fi vizitate Biserica "Sfântul Ioan Domnesc" şi Turnul-Clopotniţă, ambele ridicate de domnitorul Ştefan cel Mare, dar şi Muzeul de Artă şi Muzeul de Etnografie, poate fi vizitat în fiecare zi, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00 în perioada aprilie-septembrie şi în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada octombrie-martie.