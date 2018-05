Căpșuni sau căpșune, care este varianta corectă?

Foto: pixabay.com

Căpșuni sau căpșune? Una dintre cele mai şocante schimbări în ediţia din 2005 a DOOM-ului a fost acceptarea de către lingvişti a pluralului căpşuni. Ca formă corectă, alături de căpşune, de la singularul căpşună.

Mulţi nu înţeleg nici acum de ce o formă folosită mai degrabă de cei necultivaţi a ajuns să fie corectă.

Argumentul nemulţumiţilor? Oamenii spun că ar fi prea mare compromisul lingviştilor în favoarea uzului. Adică a ajuns să fie recomandată de normă o formă de plural considerată incultă. Pentru că vechea normă spunea clar că fructul, căpşuna, are pluralul căpşune, iar planta, căpşunul, are pluralul căpşuni. Cum avem pară-pere şi păr-peri. Conform normei actuale însă, căpşună are două forme de plural acceptate: căpşuni şi căpşune.

Sursa: Pe cuvânt, cu Ana Iorga