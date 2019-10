De ce a fost atât de iubită Tamara Buciuceanu Botez

Actriţa Tamara Buciuceanu a murit, marţi, la vârsta de 90 de ani. În urma marii actrițe, un val uriaș de regrete se așterne. Actori, critici, personalități vorbesc despre omul și artistul uriaș care a fost doamna Buciuceanu.

Actriţa Dorina Lazăr a declarat că regretă moartea Tamarei Buciuceanu, de care spune că a fost foarte legată.



"Îmi pare rău, foarte rău şi cu durere spun asta pentru că eu am fost foarte legată de Tamara. Am jucat mult împreună. Am jucat mult în teatru, nu neapărat în filme. (...) Eu am făcut o nebunie în anul 2000, o trupă particulară, şi timp de şase ani am jucat două titluri cu ea, cu Mitică Popescu, cu Mihai Dinvale, cu Adina Popescu, cu Hamdi Cerchez", a spus Dorina Lazăr.



Ea şi-a amintit că ultima dată a văzut-o pe Tamara Buciuceanu la aniversarea de 90 de ani a marii actriţe.



"Ultima dată ne-am întâlnit în săptămâna când a împlinit 90 de ani. Am fost cu Adina Popescu şi am găsit-o atât de bine şi atât de lucidă. Ne-a aşteptat cu tort, cu şampanie. Sigur că e o vârstă, e un timp şi pe toţi ne aşteaptă acelaşi lucru, dar îţi pare rău", a mai spus Dorina Lazăr.



Actorul Alexandru Arşinel spune că Tamara Buciuceanu a fost "o camaradă extraordinară, un om deosebit".



"Am vorbit cu Tamara acum câteva zile şi îmi spunea că nu se simte prea bine. Era internată în spital, dar nu se plângea. Îmi spunea: 'Arşinică, nu mă simt prea bine'", a declarat Arşinel, marţi, pentru AGERPRES.



El a subliniat că Tamara Buciuceanu "era o mare tragediană, dar şi o mare artistă comică, era un monument de talent, cu glas, cu voce, cu şarm, cu bunătate, cu dăruire, un om extraordinar".



"Ne este greu, foarte greu, la toţi. Nu îmi vine să cred cum se duc una după alta, Cristina Stamate, Stela Popescu şi acum Tamara. Tare rău îmi pare. A plecat un camarad, un prieten extraordinar. Îmi pare tare rău", a mai spus Arşinel.



Actorul a amintit că a jucat împreună cu Tamara Buciuceanu "la Boema, la Tănase, în turnee prin străinătate, în toată lumea".



"Am jucat cu ea la Boema, la Tănase, în turnee prin străinătate, în toată lumea, o camaradă extraordinară, un om deosebit. Ca actriţă o judecă poporul, nu ştiu ce aş mai putea adăuga la ce adăugăm fiecare în fiecare zi despre această mare artistă. Dumnezeu să o odihnească şi să o primească în rândul marilor, uriaşilor artişti care s-au dus în ultimii ani", a mai spus Alexandru Arşinel.



Soprana Angela Gheorghiu o descrie pe Tamara Buciuceanu ca fiind "una dintre cele mai importante actriţe din istoria actoriei româneşti".



"Draga noastră Tamara, nu ştii câte râuri de lacrimi stârneşte dispariţia ta. Faci parte din familiile tuturor românilor din România şi de oriunde în lume s-ar afla ei. Ne doare sufletul, pentru că eşti una dintre cele mai importante actriţe din istoria actoriei româneşti. Ai fost, eşti şi vei fi iubită şi admirată de toţi românii pentru totdeauna. Publicul românesc, Teatrul, Opereta, Opera, Filmul, Musicalul şi Televiziunea au fost şi vor fi casa ta! Îţi mulţumim pentru toată măiestria, generozitatea şi eleganţa ta!", a scris Angela Gheorghiu, pe Facebook.

Criticul de teatru şi film Marina Constantinescu spune că Tamara Buciuceanu a fost şi rămâne un model, numele ei însemnând zeci de ani de performanţă, de pasiune, de comedie şi dramă.



"A fost şi va fi un model. Dacă ar fi să numesc doar Coana Chiriţa şi Vica Delcă, sunt roluri memorabile în care a excelat şi a format generaţii de spectatori. O familie dăruită teatrului, cu un nepot, un actor al generaţiei mele, Mihai Constantin, de care a fost tot timpul mândră şi a avut bucuria să îl vadă şi pe Matei, fiul lui Mihai, student la actorie. Sămânţa ei de om de teatru s-a răspândit în noi toţi", a declarat, pentru AGERPRES, Marina Constantinescu.

Actorul Şerban Pavlu spune despre Tamara Buciuceanu, care a decedat marţi la vârsta de 90 de ani, că "a fost un om total dăruit artei".



"A fost un om total dăruit artei lui, nu a existat nimic mai important pentru ea în afara teatrului, asta pot să spun cu siguranţă. Am avut lungi conversaţii pe tema asta şi întotdeauna am rămas cu această concluzie", a afirmat Pavlu pentru AGERPRES.



El a amintit că a jucat alături de marea actriţă în spectacolul "Nepotu'", de Adrian Lustig, la Teatrul de Comedie.



"Am lucrat cu dânsa în spectacolul "Nepotu'" la Teatrul de Comedie. A fost ca o lecţie de comedie pe care mi-a dat-o dumneaei. (...) Am lucrat de asemenea în filmul lui Radu Jude, 'Toată lumea din familia noastră'. După dumneaei rămân rolurile pe care le-a făcut şi rămâne o dragoste foarte mare pe care a avut-o în rândul publicului. A fost o actriţă extrem de iubită. Nu admirată, ci iubită. Eu am mers cu dânsa în multe turnee prin ţară cu spectacolul "Nepotu'" şi am văzut cum a fost primită: cu extraordinar de multă dragoste. Oamenii de abia aşteptau să o vadă şi să o audă, dincolo de roluri. Pur şi simplu, era o persoană extrem de iubită", a subliniat Şerban Pavlu.

Actriţa Dana Dogaru deplânge moartea marii artiste Tamara Buciuceanu, despre care afirmă că "va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei".



"Neaşteptat. Deşi ştiam că e bolnavă, nu ne aşteptam la aşa ceva. Am văzut-o în aproape tot ce a jucat, N-am jucat împreună, dar am cunoscut-o. Era atât de plină de viaţă şi părea atât de puternică, deşi, în fond, era extrem de sensibilă. Din păcate, şi vârsta, şi vremurile... Fără-ndoială, va rămâne în istoria teatrului românesc, pentru că era unică în felul ei. Dumnezeu s-o odihnească!", a declarat Dana Dogaru pentru AGERPRES.