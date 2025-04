”Familii pe hârtie”, spectacolul terapie realizat de adolescenţi pentru adolescenţi şi părinţi. O experienţă care vă poate schimba

Spectacolul ”Familii pe hârtie” îşi propune să vorbească despre relaţia dintre adolescenţi şi familie.

Sala nouă a Teatrului de Comedie din Bucureşti, duminică dimineaţa. În faţa teatrului mai multe grupuri de persoane, mulţi adolescenţi însoţiţi de adulţi care aşteptau să intre în sala de spectacol. Am primit invitaţia de a merge la spectacolul ”Familii pe hârtie” de la o prietenă şi trebuie să recunosc că nu m-am documentat înainte ca un jurnalist. Mai degrabă am mers, ca şi ceilalţi participanţi ca o mamă de adolescentă, însoţită de fiica mea. Iniţial am crezut că este o comedie, un spectacol de teatru pus în scenă de adolescenţi. Însă experienţa s-a dovedit una inedită, care iese din tiparele teatrului şi devine o terapie atât pentru actori, cât şi pentru public care este implicat activ şi care este invitat la final pe scenă unde are ocazia de a se identifica cu poveştile prezentate.

În sala mică de spectacol, la intrarea spectatorilor, adolescenţii actori se aflau deja aşezaţi pe scenă, iar ce a urmat a fost un spectacol care şi-a propus să vorbească despre relaţia dintre adolescenţi şi familie şi să pună în scenă o serie de poveşti care să reflecte experienţele şi trăirile unor adolescenţi doritori să se exprime şi să transmită problemele lor adulţilor dispuşi să îi asculte.

Proiectul se află la prima stagiune şi a fost iniţiat şi realizat de Laura Creț şi Simona Stoicescu, două actriţe, care au şi studii de psihologie și formare în psihodramă și sunt preocupate de puterea teatrului de a transforma, devenind astfel terapie. Iniţiatoarele şi-au propus să îmbine experiența artistică cu cea terapeutică. Nu în ultimul rând cele două actriţe sunt şi mame de adolescenţi care trăiesc, ca şi ceilalţi părinţi toate dilemele, neputințele, îndoielile legate de cât de bine îşi înțeleg copiii, cât reuşesc să îşi ajute copiii sau cât greșesc, chiar dacă însufleţiţi de cele mai bune intenții.

Laura Creț şi Simona Stoicescu au acceptat să ne răspundă la întrebările legate de proiectul lor care este realizat gratuit pentru adolescenţi şi care îşi propune să îi ajute pe tineri să înţeleagă mai bine experienţele prin care trec şi chiar să găsească soluţii la problemele lor.

Cum se numește proiectul și ce își propune?

Laura Creț şi Simona Stoicescu: Proiectul se numește P.U.C.K- Puterea unui Curaj Colectiv. ”P.U.C.K - Puterea Unui Curaj Colectiv” este un proiect conceput pentru a implica adolescenții într-un proces creativ de explorare și de rezolvare a provocărilor personale prin intermediul teatrului și psihodramei. De asemenea, proiectul le oferă adolescenților oportunitatea de a se familiariza cu meseriile tehnice din teatru, oferindu-le o experiență completă și o perspectivă asupra muncii din culise, precum și oportunitatea de a explora posibile cariere în domeniul tehnic și artistic.

În cadrul proiectului îmbinăm tehnici din psihodramă și art-terapie cu tehnicile teatrului Forum pentru a explora situații de viață, emoții, probleme etc.specifice adolescenţilor cu ajutorul publicului. Astfel, dimensiunea terapeutică a psihodramei se întâlnește cu dimensiunea socială și participativă a teatrului Forum, generând un proces complex de învățare experiențială și dezvoltare personală concretizat într-un spectacol interactiv.

În acest context, spectatorii devin participanți activi, fiind invitați să intervină direct în desfășurarea piesei pentru a propune soluții, a schimba cursul acțiunii și a contribui la rezolvarea problemelor explorate pe scenă. Scopul este acela de a stimula empatia, autocunoașterea, comunicarea , conștientizarea și de a invita la acțiune.

Ce vârste au adolescenții care pot participa?

Laura Creț şi Simona Stoicescu: La proiect pot participa adolescenţii cu vârste de peste 15 ani.

Cum s-a născut spectacolul ”Familii pe hârtie”? Cine a scris scenariul și cine a regizat? În cât timp ați realizat spectacolul?

Laura Creț şi Simona Stoicescu: Spectacolul ”Familii pe hârtie” este rezultatul unui proces care a avut mai multe etape. Mai întâi am încercat o explorare a temelor și a problemelor, iar adolescenții au identificat provocările cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Pentru acest lucru am folosit tehnici teatrale, psihodramatice și art-terapeutice. Copiii care au participat la proiect au ales ca tema spectacolului să fie centrată pe relaţia dintre părinţi şi adolescenţi. Apoi am început să organizăm spectacolul. Pe măsură ce adolescenții au lucrat la poveștile lor, au învățat cum să le adapteze într-un format de teatru interactiv, unde publicul poate interveni pentru a găsi soluții. Fiecare participant a avut ocazia să contribuie, fie în fața, fie în spatele scenei.

Din culisele procesului de creație putem aminti că proiectul facilitează accesul atât la dezvoltarea artistică, cât și la pregătirea tehnică. Adolescenții au participat la sesiuni practice în care au văzut cum se pregătește un spectacol din spatele scenei, de la lumini și sunet la machiaj și scenografie.

Forma finală a spectacolului a fost rezultatul muncii în echipă pe parcursul unei perioade de 3 luni în care atât noi, traineri împreună cu adolescenții, am creat împreună scenariul, scenografia, regia și tot ce ține de universul spectacolului ”Familii pe hârtie”.