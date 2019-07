Institutul Cultural Român, mii de evenimente în mandatul Lilianei Țuroiu. Parteneri de renume, laude la adresa echipei românești

Partenerii externi și interni ai Institutului Cultural Român au lăudat activitatea instituției din ultimii doi ani, în special rolul președintelui Liliana Țuroiu în perioada 2017-2019. În cele 26 de luni de mandat au fost organizate sau sprijinite de ICR peste 5.000 de evenimente în țară și străinătate, acțiuni culturale de amploare în cadrul a trei mari programe de anvergură (Sezonul România-Franța, Centenarul Marii Uniri și deținerea Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România), precum și pregătirea participării țării noastre, cu statut de țară invitată, la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA ROMÂNIA.

„Festivalul Internațional de Artă Europalia este unul dintre cele mai mari festivaluri de acest gen, iar ediția cu România din 2019 nu doar că marchează cea de-a 15-a aniversare, dar are toate datele să fie un festival grandios. (…) Suntem foarte încântați de oportunitatea de a lucra direct cu ICR și echipa românească, deoarece am constatat că are profesionalism, dedicare și, probabil cea mai importantă calitate, un entuziasm autentic.ˮ, a declarat Koen Clement, preşedintele Asociaţiei Europalia, directorul general al Europalia International - 2019.

În perioada aprilie 2017 – iunie 2019, Institutul Cultural Român a organizat evenimente culturale cu puternic impact intern și internațional, promovând artiști români contemporani, dar și creații din patrimoniul național. Filmul și teatrul românesc, literatura, artele vizuale, muzica și dansul au fost puternic susținute prin promovarea artiștilor români pe scenele prestigioase ale lumii. Seria evenimentelor a început în 2017 cu expoziția „Apariții”, semnată de Geta Brătescu, la Bienala de Artă de la Veneția, dar și cu prezentarea operelor lui Constantin Brâncuși la celebrul The Solomon R. Guggenheim Museum din New York. În zona artelor vizuale, s-au pus bazele colaborării cu binecunoscuta artistă portugheză Joana Vasconcelos. Deschiderea stagiunii London Philharmonic Orchestra cu opera „Oedipe” de George Enescu, în variantă de concert, în 2017, a fost unul dintre evenimentele cheie din ultimii doi ani. Lansarea proiectului „Luna Enescu la ICR” s-a bucurat de prezența unor oaspeți de seamă din mediul cultural, academic, științific și diplomatic. Performanțele din 2017 au prefigurat un 2018 memorabil, cu România țară invitată la Târgul de Carte Retiro de la Madrid, cu dezvelirea la Ashford, în Marea Britanie, a celei dintâi statui a Reginei Maria din afara granițelor României, expoziția „Regina Soldat”, itinerată în mai multe capitale europene, dar și la Kabul, în cadrul misiunii NATO din Afganistan. De cealaltă parte a Atlanticului, un muzeu fondat în onoarea și în memoria Reginei Maria, Maryhill Museum of Art din Statul Oregon, a găzduit un alt moment reprezentativ dedicat Centenarului Marii Uniri: expoziția „Romanian Identity, Royalty and Architecture”, în cadrul unui program care a mai cuprins prelegeri, spectacole și ateliere. O prioritate anunțată în noua abordare strategică a Institutului Cultural Român a constituit-o apropierea de sfera industriilor creative. Un pas semnificativ în acest sens a fost afilierea ICR la Consiliul Internațional al Creative Industries Federation (CIF) / Federația Industiilor Creative. În aceeași zonă de interes major s-a înscris, în 2018, organizarea la Roma a Conferinței internaționale „Creative industries and the New Europe, opportunities and challenges”, un demers realizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu prestigioasa universitate La Sapienza, cea mai mare și mai veche instituție de formare academică din Roma, cu care ICR a semnat protocol de colaborare care deschide calea către evenimente similare.

Institutul Cultural Român a organizat, în 2018, peste 3.000 de evenimente, dintre care 700 dedicate Centenarului Marii Uniri. ICR a realizat standul cu care România a participat la Salon du Livre Paris, stand care a fost declarat de presa franceză primul în topul celor mai bune ale ediției. Conform atribuțiilor care îi revin, Institutul Cultural Român a coordonat, în 2018, reprezentarea României, prin standuri naționale, la mari evenimente internaționale ale pieței de carte, precum Târgul de Carte de la Londra, Salonul Internațional de Carte de la Torino, Târgul Internațional de Carte de la Göteborg, Târgul Internațional de Carte de la Beijing. Printre evenimentele organizate de ICR, sau la care acesta a fost partener, se numără și lansarea primului website al Marii Uniri în limba engleză, precum și a proiectului Grădina Marii Uniri, cu participarea ASR Prințul Charles; premierea, în Franța, a unor personalități române din diaspora, printre care Vladimir Cosma, Viorica Cortez, Vasile Șirli, George Banu, Doina Lemny; continuarea susținerii marilor festivaluri de film și teatru, precum și a organizării Festivalului Filmului European, cu sprijinul institutelor culturale străine la București și al ambasadelor; expoziția „Sacrificiu”, a lui Mircea Roman, găzduită de Mănăstirea Batalha din Portugalia; continuarea promovării industriilor creative prin susținerea participării românești la Viena Design Week și la Romanian Design Week; semnarea unor acorduri de parteneriat cu instituții prestigioase din țară și din afara țării, precum Academia Română, Colegiul Europei din Bruges, centrul de formare pentru viitorii funcţionari ai Uniunii Europene. Acestor evenimente de amploare li se adaugă cele peste 60 de proiecte realizate în Franța în cadrul Sezonului România-Franța, care s-au bucurat de aprecierile partenerilor francezi, precum de la ministrul Culturii și președintele Institutului Francez, dar și de presă și public.

Anul 2019 reprezintă continuarea Sezonului România-Franța, prezența ICR în evenimente dedicate Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene, prezența la numeroase târguri de carte, la REVELATIONS în Franța (eveniment dedicat industriilor creative), continuarea proiectelor de susținere a marilor festivaluri de film și teatru ( FITS, TIFF, BIFF etc.) și a prezenței artiștilor pe scenele prestigioase ale lumii, Festivalul EUROPALIA ROMÂNIA 2019, cu cele peste 260 de evenimente în pregătire.

Aprecieri de la parteneri și de la personalități

ICR și-a propus să dezvolte, în ultimii doi ani, ca o instituție ce reprezintă mai mult decât o interfață pasivă, fiind, în acest moment, un actor cu un rol bine definit în dinamicile culturale ale lumii de astăzi, fapt remarcat de partenerii institutului:

„Academia Română are cea mai bună colaborare cu ICR şi nădăjduim în continuare să reuşim împreună să unim această naţiune prin cultură.” Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române – ianuarie 2019

„Rolul instituțiilor românești este să fie deschise pentru cultura română și să folosească toate forțele intelectuale. Institutul Cultural Român s-a deschis, este vizibil acest lucru și o recunoaștem onest, după ce ani de zile a fost deschis doar pentru un grup de intelectuali.” Eugen Simion – 2017

„Comunitatea educativă, universitară şi ştiinţifică vede în România un partener de încredere. Este o onoare pentru mine să fiu alături de toate aceste personalităţi, care primesc premii de excelenţă. Sunt impresionat de felul în care reprezentanţii instituţiilor româneşti se implică în viaţa culturală din Franţa“. Gilles Pécout, rector la Academiei din Paris - 2018

„Fără să o fi cunoscut, la numire, pe doamna Țuroiu, am avut plăcuta supriză să descopăr, în această funcție care generează și mulțumiri, dar și foarte multe gelozii, o persoană foarte implicată și profesionistă. S-a descurcat foarte bine și m-aș bucura să dea dovadă și la Bruxelles de aceeași energie și eficiență, de aceeași atitudine ponderată demonstrate până acum.” Călin Popescu Tăriceanu - 2019

„Cunoscând foarte bine activitatea ICR de mulți ani, am remarcat o schimbare în bine în ultimii doi ani. Europalia este o încheiere a acestui an în care România a făcut o figură foarte frumoasă și cu deținerea Președinției rotative a Consiliului UE și cu Sezonul România Franța. Mă bazez pe experiența și dedicarea dumneavoastră și a echipei ICR ca Festivalul EUROPALIA ROMÂNIA să fie un succes așa cum se prefigurează.” Mihnea Costoiu - 2019

„Ne-am întâlnit prima oară într-un loc din inima Parisului unde se reuniseră prieteni din domenii diverse, Doina Lemny, Gabriel Badea Păun…și, apoi, am început să căutăm împreună spații pentru expozițiile Sezonului Franța – România, a doua zi, am vizitat Sorbona și ea nu înceta să propună idei neașteptate despre colaborări posibile. M-a fascinat atunci această dorință de a iniția proiecte și de a deschide porți pentru cultura română. Cu o dăruire sinceră, directă, cu o angajare fără prudențe diplomatice sau poză protocolară.” George Banu -2019

Plenul reunit al Comisiei pentru cultură și media și al Comisiei de politică externă din Senatul României a avizat pe 25 iunie 2019 propunerea de numire a doamnei Liliana Țuroiu pentru funcția de director al ICR Bruxelles. Doamna Liliana Țuroiu continuă, astfel, activitatea în cadrul Institutului Cultural Român, urmând ca, în cel mai scurt timp, dată fiind apropierea debutului EUROPALIA ROMÂNIA 2019, să preia coordonarea generală a proiectului EUROPALIA, devenind și omolog al managerului general Europalia Internațional. În calitate de președinte al ICR, Liliana Țuroiu a coordonat demersurile de pregătire a participării țării noastre la EUROPALIA ROMÂNIA 2019, precum și grupul de lucru interministerial.