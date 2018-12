RETROSPECTIVĂ 2018. Marile piese de teatru jucate pe scenele bucureștene în acest an

Teatrele bucureştene au avut şi în 2018 un an prolific, aproape 100 de spectacole fiind prezentate în premieră publicului.





* Naţionalul bucureştean a deschis seria premierelor în februarie, cu spectacolul "Viforul" de Barbu Ştefănescu Delavrancea, în regia lui Alexandru Dabija. Regizorul răstoarnă discursul istoric şi încărcătura sa mitologică şi face o "cronică" a vremurilor despre slăbiciunea şi nesiguranţa statului, jocurile de putere, despre cum binele şi răul ajung să se uzurpe reciproc, se arată în sinopsis.



Următoarele premiere au fost "Tragedia omului", adaptare după poemul dramatic "Tragedia omului" de Imre Madach, regia Diana Mititelu, pe 5 mai, şi "Improvizaţie la Alma" de Eugene Ionesco, în regia Andreei Andreea Ciocîrlan, pe 13 iunie, ambele spectacole prezentate de TNB în parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti.



În septembrie, TNB a venit în faţa bucureştenilor cu două premiere: "Două pe faţă, două pe dos" de Theresa Rebeck, proiect coordonat regizoral de Ion Caramitru, o piesă pusă în scenă în cadrul Programului "Uşi despre pentru toţi", şi "Romeo şi Julieta" de William Shakespeare, în regia lui Yuri Kordonsky. În "Romeo şi Julieta", regizorul Yuri Kordonsky, împreună cu scenografii Dragoş Buhagiar, Ioana Smara Popescu şi coregraful Florin Fieroiu, deschid o excelentă perspectivă modernă asupra tragediei shakespeariene, lăsând viaţa şi energia debordantă a tinereţii să-şi afle nestingherit drumul spre inima spectatorilor de orice vârstă.



Ultima lună din an a fost cea mai bogată în premiere la Teatrul Naţional. Seria a fost deschisă de regizorul de film Nicolae Caranfil, care vine pentru prima dată pe scena naţionalului bucureştean cu spectacolul "Papagalul mut - Istorii aproape adevărate despre un spion aproape uitat". Piesa în două acte a avut premiera pe 12 decembrie.



Pe 13 decembrie a avut premiera spectacolul "50 de secunde" de Daniel Oltean, în regia lui Eugen Gyemant. Spectacolul este o investigaţie lucidă şi tandră asupra minţii umane, scrisă de Daniel Oltean, un autor cu totul special - procuror criminalist, teatrolog şi absolvent de scriere dramatică, se arată în prezentare.



Ultimul spectacol al anului a fost "Pădurea spânzuraţilor" după Liviu Rebreanu, cu regia şi scenariul semnate de Radu Afrim, prezentat în premieră pe 16 decembrie.



"Nu vreau să pun în scenă cartea lui Rebreanu, vreau să chestionez puţin ce s-a întâmplat cu noi în suta asta de ani şi unde suntem... S-ar putea să fie ambiţios, riscant, kitschos, greşit, dar aş vrea să pun faţă în faţă soldaţii aceia care au luptat pentru ceva atunci, deşi mulţi nu ştiau pentru ce luptă, cu nişte tineri din zilele noastre, cu nişte dialoguri şi întrebări: ce aţi făcut în 100 de ani, cine eram noi la vârsta voastră, ce am făcut..." a explicat Radu Afrim.



Tot pentru finalul de an este programată, potrivit oficialilor TNB, şi premiera spectacolului "A fost odata în România", în regia lui Dragoş Huluba.



Teatrul Naţional pentru Copii aduce în atenţia celor mai mici spectatori câte o premieră în fiecare duminică dimineaţa (TNB împreună cu Fundaţia Abracadabra), informează TNB.





* Teatrul Nottara a adus în atenţia bucureştenilor, în 2018, zece premiere teatrale, cu spectacole după William Shakespeare, Oleg Bogaev, Moliere sau Camil Petrescu.



Prima premieră a anului i-a aparţinut actorului Emil Boroghină care, pe 23 februarie, a susţinut prima reprezentaţie a recitalului de poezie "Sunt suflet în sufletul neamului meu".



În luna martie, Teatrul Nottara a venit în faţa bucureştenilor cu trei premiere: "Balul sinucigaşilor", în regia lui Iulian Furtună, musicalul "Păguboşii" de Eugen Rotaru şi Laurenţiu Profeta, după un text de Miron Radu Paraschivescu şi cu o regie semnată de Diana Lupescu, precum şi spectacolul "Praf de stele" de Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados.



Spectacolul "Disputa" de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, o coproducţie cu Teatrul Clasic "Ioan Slavici" din Arad, a fost prezentat în premieră la mijlocul lunii aprilie. În iulie a urmat premiera "Moliere | Ereilom", după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail Bulgako, în regia lui Roman Feodori, iar pe 25 august spectacolul "Thailanda" de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, în regia Alexandru Jitea.



Teatrul Nottara a venit în faţa bucureştenilor cu câte un spectacol nou şi în toamnă. Astfel, în septembrie regizorul Alexandru Mâzgăreanu a venit cu premiera "Cum vă place" de William Shakespeare, regizorul Alexandru Maftei a prezentat pe 5 octombrie spectacolul "În cădere liberă" de Oleg Bogaev, iar Dan Tudor a venit pe 30 noiembrie cu "Mitică Popescu" de Camil Petrescu.





* La Teatrul Bulandra, seria premierelor a fost deschisă în ianuarie cu spectacolul "Ospăţul de piatră", adaptare după "Don Juan" de Moliere în regia Anei-Ioana Macaria, o comedie neagră cu momente de cabaret burlesc, prezentată în cadrul programului Bulandra Masterclass.



Spectacolul "Coriolanus", o adaptare scenică după William Shakespeare, în viziunea regizorală a lui Alexandru Darie, a avut premiera oficială pe 25 octombrie, la Sala Toma Caragiu. Într-o orchestraţie regizorală deosebită, bucurându-se de prezenţa pe scenă a 70 de actori, spectacolul pune în prim plan lupta pentru putere a protagonistului, precum şi sfârşitul tragic al acestuia, un destin sacrificat pe altarul ambiţiei şi al grandomaniei.



În decembrie a fost prezentat spectacolul "Treapta a noua" de Tom Ziegler, în traducerea şi adaptarea scenică a Ancăi Maria Colţeanu, cu Manuela Ciucur, Catinca Maria Nistor, Oana Ştefănescu şi Adela Bengescu.





* Teatrul Mic a deschis seria premierelor în luna martie cu spectacolul "...ESCU" de Tudor Muşatescu, regia şi versiunea scenică fiind semnate de Doru Ana.



În luna noiembrie, Teatrul Mic a prezentat trei spectacole în premieră: "Romeo şi Julieta" de William Shakespeare în regia Lilianei Pană, "Scrisori de pe front" în regia lui Vlad Massaci şi "Familia Jeleznov", după "Vassa Jeleznova" de Maxim Gorki, cu o regie semnată de Gelu Colceag.



Începând din luna octombrie, Teatrul Mic a deschis o nouă sală de spectacole - Sala Studio - situată în Centrul Vechi al Capitalei, pe strada Gabroveni nr. 57.



"Jocul de-a vacanţa" după Mihail Sebastian, cu o regie şi adaptare semnate de Andrei şi Andreea Grosu şi avându-i în distribuţie pe Nicoleta Lefter, Andi Vasluianu, Gelu Niţu, Elvira Deatcu, Constantin Cojocaru şi Vlad Bîrzanu, a fost prezentat în premieră pe 10 martie, la Sala Studio.



La începutul lunii mai, la Sala Majestic a avut premiera "Fugarii" după A.P. Cehov, în regia lui Alexandru Dabija, urmată, pe 31 mai, pe "Gardenia" de Elzbieta Chowaniec, în regia lui Zoltan Balazs, care surprinde patru generaţii de femei din aceeaşi familie, confruntate cu tiparele comportamentale, constrângerile şi moştenirea genetică.



Spectacolul "Republica Melania" de Irina Nechit, în regia lui Gelu Colceag, a putut fi văzut în premieră pe 7 iulie.



"Hamlet" de William Shakespeare, prezentat în premieră pe 9 decembrie, este textul care îi oferă lui Dragoş Galgoţiu, regizor cunoscut pentru experienţele teatrale radicale şi pentru fascinanta atmosferă pe care o au spectacolele sale, prilejul perfect pentru un discurs emoţionant despre singurătate şi moarte, potrivit site-ului teatrului.





* Teatrul de Comedie a adus în atenţia bucureştenilor, în luna februarie, două premiere: "Magazinul de sinucideri" după Jean Teule, regia şi dramatizarea Marina Diana Hanganu, dar şi "Diseară la 7" de Aurelian Bărbieru, regia Chris Simion-Mercurian. Piesa într-un act "Diseară la 7" a câştigat Premiul I la ediţia a XII-a a Concursului de Comedie Românească, organizată de Teatrul de Comedie în 2017.



În luna martie au urmat alte două premiere, "20 de minute cu îngerul" de Aleksandr Vampilov, în regia Felix Alexa, pe 14 martie, şi comedia "Fierarii" după Milos Nikolic, în regia lui Horaţiu Mălăele, pe 23 martie.



Pe 28 aprilie, Andrei Şerban a prezentat spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" de William Shakespeare".



"E un titlu de piesă aparent ironic. Şi totuşi, cred că Shakespeare are altă intenţie. Cuvântul 'nimic' are o semnificaţie complexă: când ne desprindem de tot ce nu e necesar şi vedem cât de absurd şi inutil a fost zgomotul, înţelegerea profundă a faptului că a fost pentru nimic, în mod curios, ne linişteşte, ne dă gustul unei posibile eliberări. Teatrul poate oferi acest gust trecător dar adevărat al libertăţii", spunea Andrei Şerban.



În luna mai au urmat alte două spectacole în premieră: "Totul în grădină" de Edward Albee - direcţia de scenă Victor Ioan Frunză şi "Podulh de Laurent Van Wetter, în regia lui Florin Liţă.



Seria premierelor a continuat la Teatrul de comedie cu "Viaţa x 3" de Yasmina Reza, în regia lui Irina Crăiţă, proiect câştigător la concursul "Comedia ţine la TINEri", ediţia a VIII-a, 2017.



Pentru luna decembrie sunt programat alte două spectacole în premieră, one-man-show-ul "Mihăiţă. Reconstituirea unei vieţi", cu George Mihăiţă, şi "Nunţa lui Krecinski" de A.V. Suhovo-Kobîlin, în regia lui Mihai Bendeac.





* Regizorul Alexander Hausvater a deschis seria premierelor de la Teatrul Evreiesc de Stat cu spectacolul "Dumnezeul răzbunării" de Shalom Ash, pe 24 martie. Aparent o piesă scandaloasă, această creaţia dramatică reprezentativă a lui Shalom Ash rămâne în esenţă o piesă morală cu impact contemporan, prin încercarea de a dobândi iertarea şi de a accede la starea de graţie, se arată în prezentarea spectacolului.



Monodrama "La ordin, Fuhrer!" scrisă de autoarea austriacă Brigitte Schwaier, o introspecţie minuţioasă în psihicul unei femei care îşi centrează viaţa pe figura Fuhrer-ului şi pe principiile ideologiei naziste, în regia lui Mihai Mănuţiu, a putut fi văzută pentru prima oară pe 2 iunie.



Tot la începutul lunii iunie a fost prezentat şi spectacolul "Kali Tra? / Frica neagră", text şi regie Mihai Lukacs, în care este prezentată "poate cea mai importantă şi dureroasă poveste a romilor", conform prezentării oficiale.



Finalul luni iunie a adus la Teatrul Evreiesc de Stat premiera "1916" de Felix Aderca, în regia lui Alexandru Berceanu.



Ultima premieră a anului, "Futur de Luxe" de Igor Bauersima, regia Alexandru Mihăescu, a fost prezentată la începutul lunii noiembrie.





* Teatrul Metropolis a început seria premierelor din 2018 cu premiera tragicomediei "Pentru o mai bună înţelegere", text şi regie Mimi Brănescu, cu Rodica Negrea, Ada Galeş, Raluca Aprodu, Mihaela Velicu şi Rolando Matsangos, prezentată pe 29 ianuarie.



"Dumnezeul de a doua zi", text şi regie Mimi Brănescu, "o poveste despre părinţi, copii şi Dumnezeu", cu Mirela Oprişor şi Vlad Zamfirescu, a avut premiera pe 13 mai.



În iunie, bucureştenii au avut posibilitatea să vadă în premieră "Copilul lui Noe" de Eric Emmanuel Schmitt, regia Chris Simion Mercurian, dar şi "Livada de vişini" de A.P. Cehov, în regia lui Victor Ioan Frunză.



Tot Victor Ioan Frunză a pus în scenă două noi spectacole în luna septembrie - "Zbor deasupra unui cuib de cuci" de Dale Wasserman şi "Colivia cu nebune" de Jean Poiret.



"Un tramvai numit dorinţă" de Tennessee Williams, în regia lui Claudiu Goga, cu o distribuţie din care fac parte actorii Emilia Popescu, Gavril Pătru, Mirela Oprişor, Alex Jitea, Natalia Călin, Marius Cordoş, Marius Calugăriţa, Gloria Găitan şi Bogdan Ghiţulescu, a avut premiera pe 17 octombrie.



Spectacolul "Regina Maria - Pagini de album" de dr. Venerus Popa, după o idee de Manuela Hărăbor şi Alexandru Bindea, o evocare a unor personalităţi şi momente din istoria de acum 100 de ani, a avut premiera pe 29 noiembrie, urmat, pe 8 decembrie, de spectacolul "Judecata", text şi regie Emanuel Pârvu.





* Teatrul Excelsior a avut, de asemenea, un an bogat în premiere, dintre acestea remarcându-se spectacolul "Vlaicu Vodă" de Alexandru Davila, regia Horia Susu, prezentat prima dată pe 8 iunie în Piaţa Constituţiei din Capitală. Satul medieval construit în mărime naturală pentru spectacolul "Vlaicu Vodă" a evocat, în cele mai mici detalii, fascinanta lume de acum şase veacuri.



Seria premierelor Teatrului Excelsior a fost deschisă pe 7 martie cu spectacolul "Amerika" după Franz Kafka, versiunea scenică şi regia Geirun Ţino, urmată, pe 21 martie, de premiera "Missouri Sky", după piesa scrisă de Victor Morozov, câştigătorul celei de-a treia ediţii a Concursului de dramaturgie pentru adolescenţi New Drama.



Pe 19 aprilie, la Sala "Ion Lucian", a putut fi urmărită premiera "Iluzia comică" de Pierre Corneille, în regia Ancăi Ciuclaru, urmată, pe 16 mai, de premiera "Minunata lume nouă", o dramatizare a romanului omonim scris de Aldous Huxley, în versiunea regizorală semnată de Catinca Drăgănescu.



Premiera din 28 septembrie a spectacolului de Comedia dell'Arte "Arlecchino şi pierdutele iubiri", scris şi regizat de Enrico Bonavera, după o canava de Flaminio Scala, a marcat şi deschiderea celei de-a IV-a ediţii a Festivalului de Teatru pentru adolescenţi Excelsior Teen-Fest.



Spectacolului "Prâslea cel Voinic şi merele de aur", adaptare a basmului omonim scris de Petre Ispirescu, în regia lui Eduard Petru Jighirgiu, a fost prezentat în premieră oficială pe 1 noiembrie.



Finalul lunii noiembrie a adus şi ultima premieră a anului la Teatrul Excelsior, spectacolul "Năpasta" de I.L. Caragiale, într-o versiune regizorală semnată de Andrei şi Andreea Grosu. Spectacolul propus de cei doi regizori se desfăşoară sub forma unei anchete personale despre Adevăr, Conştiinţă şi Vină.





* Teatrul Masca a propus, pentru 2018, patru spectacole în premieră, două spectacole prezentate la Sala Mare din bulevardul Uverturii şi două în spaţii neconvenţionale.



Primul premieră a anului 2018 a fost "Noi", regia Mihai Mălaimare şi Anca Florea, un spectacol paradă de propune un excurs încifrat şi sentimental prin dans şi transmite mesaje legate de valorile tradiţionale ale românilor, prezentat pe 30 aprilie.



În luna mai a avut premiera spectacolul de statui vivante "Strigătele Parisului", scenariu şi regia Mihai Mălaimare, un spectacol care, potrivit site-ului instituţiei de cultură, prezenta "meseriile uitate ale Parisului".



"Loochy şi Moochy", regia şi scenariul Andreea Vulpe, spectacol inspirat dintr-o poveste japoneză, a fost prezentat pe 6 octombrie, iar "Visul", după "Visul unei nopţi de vară" de W. Shakespeare, regia Mihai Mălaimare, a avut premiera pe 10 noiembrie.





* Teatrul Unteatru a deschis seria premierelor din 2018 pe 16 iunie, cu punerea în scenă a uneia dintre marile piese ale dramaturgului Anton Pavlovici Cehov, "Pescăruşul", în versiunea regizorală a lui Andrei Şerban, urmată, pe 24 august, de premiera "Conu' Leonida faţă cu reacţiunea" regizată de tânărul Florin Liţă, care actualizează textul clasic al lui Ion Luca Caragiale.



Prezentat pe 13 septembrie, spectacolul "Persona", după un film de Ingmar Bergman, în regia lui Peter Kerek, aduce în prim plan povestea unei actriţe care este copleşită de multitudinea de roluri şi îşi asumă ieşirea din vârtejul vieţii refugiindu-se într-un spital. Acolo e îngrijită de o asistentă, care, treptat, preia rolul actriţei şi îl joacă până la capăt, până când tăcerea actriţei se rupe, aducând vindecarea, potrivit sinopsisului.



Spectacolul "Chelnerul mut" de Harold Pinter, în regia Sânzianei Stoica, oferă începând cu 23 septembrie, la fiecare reprezentaţie, o experienţă teatrală intimă şi inedită pentru 15 spectatori.



"Leonce şi Lena" de Georg Buchner, în regia lui Eugen Gyemant, prezentat în premieră pe 31 octombrie, propune o incursiune filosofică şi lirică despre jocul destinului, liberul arbitru, dorinţa fiecăruia de a-şi controla destinul şi puterea dragostei.



În noiembrie a fost prezentată premiera "Pluto" de Sam Shepart, în regia lui Cristian Balint, iar la începutul lunii decembrie, a avut premiera oficială spectacolul "Ultima bandă a lui Krapp" de Samuel Beckett, cu regia, scenografia, ilustraţia muzicală şi lightdesign-ul semnate de Toma Dănilă.



* Teatrul de Artă Bucureşti a venit în faţa bucureştenilor în 2018 cu patru premiere, dar şi cu lansarea teatrului pentru copii Teatrul de Artă Junior.



Evenimentul de lansare a avut loc pe 8 decembrie, odată cu premiera spectacolului "Iepurele alb - povestea iepuraşului care a jucat alături de Alice şi-apoi a dispărut", care este "o mostră de măiestrie artistică ce dă viaţă aproape la propriu iepuraşului de pluş şi poveştii sale captivante, înduioşătoare, amuzante, memorabile", potrivit site-ului instituţiei.



În luna octombrie, Teatrul de Artă le-a prezentat bucureştenilor două spectacole în premieră: comedia "Incident la graniţă" în regia lui George Dogaru şi "O relaţie deschisă" de Dario Fo şi Franca Rame, în regia Anei Ioana Macaria.



Ultima premieră a anului a avut loc pe 2 noiembrie - "Şase lecţii de dans în şase săptămâni' de Richard Alfieri. Regia poartă semnătura Laviniei Jemna Oltenau, scenografia îi aparţine lui Romulus Boicu, iar coregrafia este semnată de Mihai Petre.





* Teatrul Act s-a prezentat în faţa bucureştenilor, în 2018, cu două spectacole în premieră: "Constelaţii" de Nick Payne în regia lui Radu Iacoban şi "Stage Dogs" în regia lui Florin Piersic Jr., cu el şi cu Marcel Iureş pe scenă.





* Cel mai nou teatru din Capitală, Teatrul Dramaturgilor Români, a programat în 2018 opt spectacole în premieră, primul, "Infractorii" de Ana-Maria Bamberger, în regia lui Dan Tudor, putând fi văzut pe 21 ianuarie.



Următoarea premieră a avut loc pe 25 ianuarie, spectacolul-coupe "Hoţul perfect şi Puterea dragostei", în regia lui Paul Chiribuţă, aducându-i pe Gavril Pătru, Paul Chiribuţă şi Ana Maria Ivan în situaţii limită care demonstrează fragilitatea reperelor personale, totul într-o notă comică neaşteptată.



Comedia "Autorul e în sală", în regia lui Dan Tudor, a putut fi văzută în premieră pe 18 februarie. Spectacolul lui Dan Tudor este unul interactiv, în care publicul poate alege ce actor devine vedeta serii.



Cel mai comic dintre textele lui Dumitru Solomon, "Fata Morgana", în viziunea regizorală a lui Victor Ioan Frunză, "o comedie poliţistă cu miliţieni", a avut premiera pe 28 aprilie.



"Dona Juana" de Anca Visdei, în regia lui Radu Gheorghe, o comedie care reuşeşte să surprindă din toate punctele de vedere, a avut premiera oficială pe 29 aprilie.



Spectacolul "Despre tandreţe" de Matei Vişniec, un mozaic de poveşti de dragoste contemporane tratate de regizorul Felix Alexa ca un amestec de gravitate şi umor rafinat, cu Şerban Pavlu, Catrinel Dumitrescu, Ada Galeş, Ştefan Iancu şi Sandra Ducuţă, a fost prezentat în premieră oficială pe 8 septembrie.



Ultima lună din an a adus la Teatrul Dramaturgilor Români două spectacole în premieră: "Margo" de Alina Suărăşan (regia Alexandru Maftei) şi "Fapte bune" de Sebastian Ungureanu (regia Alexandru Nagy).