Un celebru scriitor israelian a murit

Romancierul, poetul şi cineastul israelian Haim Gouri, cunoscut mai ales pentru operele sale despre Holocaust, a murit miercuri la vârsta de 94 de ani, a anunţat fiica scriitorului, citată de AFP.



Reuven Rivlin, preşedintele Israelului, a deplâns într-un comunicat moartea "acestui poet naţional, un om care era în acelaşi timp un luptător şi un intelectual".



Personalitate istorică a Israelului, Haim Gouri a relatat pentru cotidianul partidului muncitoresc Lamerhav procesul criminalului nazist Adolf Eichmann, judecat în Israel şi condamnat la moarte în 1961.



A publicat acea experienţă într-o carte, "Facing the Glass Booth: the Jerusalem Trial of Adolf Eichmann" (1962), tradusă apoi în mai multe limbi şi care i-a adus notorietate în străinătate. Cineast documentarist, Haim Gouri a realizat mai multe filme despre Holocaust.



Haim Gouri s-a născut la Tel Aviv în 1923 într-o familie cu profunde înclinaţii politice. Tatăl lui, Israel Gouri, a fost unul dintre fondatorii Mapai, partidul primului premier israelian David Ben Gurion, şi deputat din 1948 până în 1965.



După Holocaust, a fost trimis în Europa pentru a-i ajuta pe refugiaţii evrei să imigreze în Palestina.



A fost militar combatant în timpul primului război israeliano-arab din 1948 şi, apoi, în 1967, ofiţer în rezervă în timpul Războiului de Şase Zile.



Întrucât a publicat peste 20 de cărţi, dintre care cele mai multe erau volume de poezie, a devenit cunoscut în ţara lui sub sintagma "poetul înfiinţării statului Israel". A fost şi autor de cântece populare, devenite compoziţii clasice, predate în şcolile israeliene.





Laureat al multor premii şi recompense prestigioase, inclusiv al Premiului Statului Israel în 1988, Haim Gouri, un apropiat al fostului prim-ministru israelian Iţhak Rabin, asasinat în 1995, a pledat pentru pacea cu palestinienii.



Prim-ministrul Beniamin Netanyahu a spus că poemele sale reprezintă "o parte a patrimoniului statului Israel".



Francofil, Haim Gouri a trăit o perioadă în Franţa şi a studiat la Sorbona. A tradus în ebraică operele unor mari poeţi francezi, în special volume de Baudelaire, Rimbaud şi Apollinaire, dar şi romane de Pagnol şi Claudel.



A primit din partea ministrului francez al Culturii în 2011 Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler. Cu acea ocazie, ministrul francez a spus că Haim Gouri era "un om al păcii, un suflet viu al istoriei Israelului şi îndrăgostit de limba franceză"