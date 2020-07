Cum arată soția lui Nelu Tătaru! ”Am fost colegi de liceu, mi-a fost alături tot timpul”

”Am fost colegi de liceu si n-am fost prieteni. Prieteni am fost trei ani mai tarziu, cand eram studenti. Atunci am fost patru ani prieteni si apoi am cerut-o in casatorie. Sunt niste ani de care-mi amintesc cu placere. Am cerut-o de sotie intr-un mod simplu, cu un inel, intreband-o daca vrea sa fie sotia mea, era un om pe care-l cunosteam de ani de zile. Ne-am casatorit la 12 ani de cand ne-am cunoscut. Mi-a fost alaturi tot timpul, imi este in continuare, ma intelege”, a dezvaluit Nelu Tătaru, la Digi24.

Nelu Tătaru și soția lui, Rodica Tătaru au împreună un băiat

Cine e Nelu Tătaru

Nelu Tătaru, în vârstă de 48 de ani, este medic chirurg, a fost director și manager la Spitalul Municipal din Huși. Nelu Tătaru a fost consilier local în Huși și din 2012 senator în Parlamentul României.

Cum arată soția lui Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății, dezvăluiri emoționante despre familia și copilăria sa

”Mergeam cu oile, cu cireada de vite, la prășit, la săpat”, a mărturisit Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății și-a pierdut tatăl când avea doar 18 ani.”Aveam 18 ani, tatăl meu avea 43… un frate de 17 ani, mama mea avea 42”, a dezvăluit ministrul, în cadrul interviului.