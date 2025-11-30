Cum l-a găsit ANAF pe bărbatul care a făcut 700.000 de euro din OnlyFans și nu i-a declarat. Nica: Ne-am folosit de baza de date a UE

ANAF îi va emite o decizie de impunere. Foto: Getty Images

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat la Antena 3 CNN că a fost „foarte simplu” pentru inspectorii Fiscului să-l găsească pe bărbatul de 49 de ani din România care a obținut 700.000 de euro prin intermediul platformei OnlyFans și nu i-a declarat la stat. ANAF s-a folosit de baza de date a Uniunii Europene, în care se văd toate încasările externe realizate de orice cetățean român, apoi l-a identificat cu ajutorul Codului Numeric Personal (CNP) în evidențele statului și a constatat că acesta nu a declarat suma de bani.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, săptămâna trecută, controale extinse în cazul a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video pe platforma OnlyFans. Cea mai mare sumă de bani obținută prin platforma OnlyFans, în România, a fost de 3,6 milioane de lei, în jur de 700.000 de euro. Banii au fost obținuți de un bărbat de 49 de ani. Președintele ANAF a explicat cum au realizat inspectorii frauda:

„Cum am ajuns la acesta? Foarte simplu. Am primit informații de la plățile externe, în cazul de față, încasările externe ale acestor cetățeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăți a Uniunii Europene și nu numai.

Există o bază de date pe care noi o accesăm și vedem acolo orice încasare, de oriunde din lumea asta pe care o face un cetățean din România. Ne-am uitat în baza de date și am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reușit să încaseze de la aceste platforme nu mai puțin de 3,6 milioane de lei”, a spus Adrian Nica.

Inspectorii ANAF au verificat apoi evidențele statului pentru a vedea dacă bărbatul a plătit taxe statului român pentru această sumă de bani. Nu a făcut-o. Așa că ANAF îi va emite o decizie de impunere.

„Și pentru colegii mei a fost o reală surpriză să vadă un bărbat că a încasat cea mai mare sumă de la această platformă. Ne-am uitat apoi pe codul lui numeric personal, că poate omul s-a gândit să declare. Am constatat că nu a declarat taxele. Cu ocazia aceasta îi facem impunere”, a spus șeful ANAF.

Președintele ANAF a adăugat că deocamdată sunt verificate 103 de astfel de creatori de conținut, dar vor urma și alții.

„Avem primul lot, ca să spun așa, de 103 persoane. Urmează încă alte 390 și tot așa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. (...) Vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane. Este o industrie care trebuie să înțeleagă și ei, ca orice cetățean trebuie să-și declare taxe și impozite, mai ales că e o industrie care face bani și mulți și ușor”, a spus Nica.

Întrebat dacă este adevărat că OnlyFans plătește taxe aferente veniturilor obținute din drepturile de proprietate intelectuală de doar 6%, șeful ANAF a confirmat. „La momentul ăsta, da, dar o să facem propuneri pentru schimbarea legislației”, a adăugat el.