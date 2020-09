Cum să câștigi bani din pariurile pe termen lung?

Ne referim la competiții care durează de la o săptămână ca in cazul tenisului de exemplu până la competiții are durează un an ca în cazul fotbalului. Ca la orice tip de pariu există avantaje și dezavantaje. Am să îți prezint câteva ponturi bune pentru pariurile pe termen lung.

Pariuri pe termen lung - Avantaje

Primul avantaj și cel mai important se referă la cotele mai mari de care beneficiezi atunci când plasezi pariuri pe termen lung, spre deosebire de cotele pentru celelalte tipuri de pariuri. Ca și exemplu, cota de la începutului sezonului ca Barcelona să câștige Primera Division este de 1.9-2.0, dar această cotă nu va fi vreodată pentru catalani împotriva vreunei echipe. În acest fel, chiar dacă Barcelona nu are un început atât de bun, are toate șansele ca până la sfârșitul campionatului să rezolve acest handicap. Astfel, obții un pariu câștigator dintr-un simplu pariu pe fotbal.

Al doilea avantaj pe care pariurile pe termen lung îl oferă se referă la blocarea banilor pe durata competiției. Pentru mulți, acest aspect este considerat mai mult un dezavantaj decât un avantaj. Ca exemplu, să spunem că ai o balanță de 2000 RON și că vrei să plasezi un pariu pe termen lung pe un campionat care este cât de cât sigur, dar fiind un pariu pe termen lung vei avea cota mai mare. Plasezi un pariu de 1000 RON și rămâi în casă cu 1000 RON. Ai șansa ca din cei 1000 RON rămași să faci profit, sau într-un caz nefericit să îi pierzi. Dacă îi pierzi, vei fi tentat să plasezi pariuri la cald. Dacă nu ai fi plasat cei 1000 RON pe competiția pe termen lung, cel mai probabil i-ai fi plasat pe un pariu nu foarte sigur fiind în febra pierderii pariului anterior. În acest fel, acel pariu pe termen lung te poate acoperi cu pariul pierdut anterior.

Un alt avantaj este acela că poți combina mai multe pariuri de același gen. Poți paria pe mai multe categorii diverse și pe mai multe bilete. Combinând mai multe pariuri, poți obține o cotă destul de frumoasă, alegând doar evenimente pe care le consideri sigure. Dacă pariezi pe un jucător sau o echipă cu cotă de 1,5, acel jucător sau acea echipă sigur este o mare favorită. Șansele de câștig cresc deoarece acel pariu nu se dispută în urma unei singure partide.