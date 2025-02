Cum se apără femeia care și-a băgat copilul într-o cadă plină cu zăpadă

Mama copilului a fost identificată și este acum anchetată de poliție pentru rele tratamente aplicate minorului.Foto: captură

Mama care și-a băgat copilul într-o cadă plină cu zăpadă a publicat un nou clip pe rețelele sociale în care își justifică comportamentul. Femeia susține că l-a frecat pe băiat cu zăpadă pe pielea goală ca să îi întărească imunitatea și că și-ar fi dorit ca mama ei să îi fi făcut și ei la fel. De asemenea, mama copilului spune că l-a ținut pe băiat în zăpadă doar 24 de secunde și că a repetat baia cu zăpadă și în ziua următoare.

Mama copilului a fost identificată și este acum anchetată de poliție pentru rele tratamente aplicate minorului. Și Protecția Copilului s-a autosesizat după ce clipul cu băiatul urlând în cada plină de zăpadă în timp ce adulții din jurul lui râd s-a viralizat pe internet.

Femeia își justifică comportamentul spunând că a acționat în beneficiul sănătății copilului ei.

„Voi ați văzut cât a durat clipul? Cât l-am ținut în zăpadă, o oră, două? Nu, l-am ținut fix 24 de secunde. El plânge când îl curăț în urechi. Ar trebui să nu îl mai curăț în urechi pentru că plânge și face urât? V-am spus filmulețul acela e de marți, și eu l-am pus în zăpadă și miercuri, și ce credeți n-a mai plâns, dar nu am filmat. De ce nu am filmat? De proastă!

Am vrut să facem puțin mai mult pentru stimularea imunității, pentru asta am făcut, fix pentru imunitatea lui, nu pentru altceva. Pentru că eu știu ce probleme am avut cu imunitatea și nu vreau ca copilul meu să pățească la fel ca mine.

Eu am răcit, mă doare gâtul de nu mai pot, ăsta n-are nimic. Copilul nu are nimic. Eu într-o lună de zile de două ori m-am îmbolnăvit. De ce? Pentru că sistemul meu imunitar e praf, pentru că nu am făcut baie d-asta...n-am fost traumatizată așa când am fost mică. Mi-aș fi dorit să fiu, sincer!”, a spus femeia.

Maria Coman, jurnalist Antena 3 CNN și psiholog, a explicat că băiatul din imagini a fost în mod evident în șoc, iar datoria mamei în acel moment era să îl scoată din acea situație, nu să îl pună ea însăși într-o situație de disconfort.

„E o problemă legată de relația dintre mamă și copil. Dacă ești complet deconectată de copilul tău atunci nu îți dai seama când el suferă și ți se pare că îi faci un bine. Când un copil plânge și se agită și nu vorbim despre ceva ce ține de siguranța lui, adică, ok, nu vrea să stea în scaunul de mașină și încerc să-l liniștesc și îi explic de ce este bine, iar disconfortul la un moment dat dispare, să-l expui tu însăți unui disconfort evident, fără niciun fel de beneficiu(...). E evident că îi face rău după cum reacționează, copilul trece printr-un șoc, protestează pentru că are nevoie de conectarea cu mama lui care să vină să îl salveze. Până într-un an copiii au nevoie de la mama lor de conectare, să stea cu ei, de mâncare și de siguranță”, a spus Maria Coman.

Gestul făcut de părinții copilului pare să se înscrie în provocarea lansată de susținătorii lui Călin Georgescu, care a ajuns virală în ultimele zile pe reţelele sociale. Mai exact, ei susțin că mersul desculți prin zăpadă, înotul în ape reci de munte la minus multe grade călesc organismul împotriva bolilor.

