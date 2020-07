Cum spunem corect: "predecesor" sau "precedesor"? Ana Iorga răspunde

''Azi la ''Pe cuvânt'' voi răspunde la o întrebare pe care mi-a transmis-o Emilia pe Facebook.

De ce spunem "predecesor" si nu "precedesor", daca verbul este "a preceda"? Foarte interesant, nici nu m-am gândit la asta până să mă întrebaţi.

A preceda înseamna a exista, a se produce înainte ca timp, sau a se afla înainte de ceva sau de cineva în spaţiu.

Predecesorul este cel care a precedat pe cineva într-o funcţie, un post, o activitate. Deci există o legătură semantică foarte clară între cuvinte, ele seamănă teribil şi ca forma. Dar nu e aceeaşi forma, pentru că predecesor nu este un derivat de la verbul a preceda.

Asta este explicaţia: a preceda si predecesor au etimologii diferite.

Să vedem originea celor două cuvinte. Începem cu verbul a preceda: l-am împrumutat din franceză, de la "preceder". Şi, sigur, verbul este latinesc: la origine avem in latina "praecedere" care înseamnă a merge înainte, sau a avea loc înaintea altui eveniment, de exemplu.

Să vedem si etimologia lui "predecesor": în română l-am împrumutat tot din franceză, de la "predecesseur". Deci ambele cuvinte sunt din franceză şi aceasta diferenţă dintre forme care ne miră în română o avem la fel şi în franceză.

Să vedem acum care e originea lui "predecesor", noi îl avem din franceza, iar în franceză a intrat tot din latină.

"Predecesseur" are la origine in latina tarzie "prae-decessor". Un cuvânt format din "prae", în faţă, înainte, şi "decessor", magistrat care părăseşte funcţia. Etimologic gândiţi-vă că are legatura şi cu deces, a deceda, deceder în franceza, a muri, a dispărea.

Deci predecesor, etimologic, nu are legătura cu a preceda, sunt cuvinte diferite. Aşa se explică şi formele diferite.

Predecesor nu e un derivat de la a preceda.

A preceda şi predecesor sunt împrumutate din franceza şi au la origine cuvinte latineşti diferite. De asta e pasionantă etimologia, ne explică foarte multe curiozităţi'', a spus Ana Iorga.