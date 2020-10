Cum trebuie să arate o bucătărie profesională în 2021? Trenduri și idei

Am creat o listă de idei și trenduri chiar și pentru acele persoane care vor o bucătărie profesională acasă.

Material nanotehnologic în ușile din bucătărie

Cel mai nou trend constă în folosirea ușilor și a mobilierului de bucătărie realizate din material nanotehnologic. Chiar dacă numele pare științifico-fantastic și futuristic, de fapt, totul este real și este un trend în bucătăriile anului 2020. Cel mai mare beneficiu este faptul că nu o să mai aibă amprente unde atingi indiferent cât de mult ții mâna acolo sau cât de mult te sprijini de mobilă.

Usi speciale de bucătărie

Un alt avantaj al materialului nanotehnologic este reflectarea redusă a luminii datorită materialului extrem de mat. Este potrivit în designul de interior avangardist și recomandat bucătăriilor open space. Materialul oferă o atingere delicată, soft și rezistă foarte bine la căldura uscată, mai ales în bucătăriile unde se gătește zilnic. Mai mult, este foarte ușor de curățat.

Culori atemporale în mobilierul de bucătărie

Culorile inspirate de natură te pot inspira în amenajarea bucătăriei tale. Bucătăriile anului 2021 cer cele mai bune materiale, echipamente si siguranta in ceea ce priveste siztemele de ventilatie. Din acest motiv este bine să apelezi la profesioniști până și în cele mai mici detalii. Poți achiziționa sisteme de ventilatie STERAL pentru a inlocui vechile tubulaturi de ventilatie.

Avand in vedere contextual actual este foarte important ca bucataria sa beneficieze de o ventilatie corespunzatoare care sa nu permita raspandirea virusului SARS COVID-19.

In cazul in care este in cautare de hote profesionale din inox este important sa apelezi la producatori consacrati.

Ca design, poți alege culoarea alb care este favorită încă o dată, dar și culori vibrante cum ar fi verde, albastru, gri, bej, negru care se potrivesc perfect bucătăriilor moderne.

Blaturi din lemn pentru bucătării

Blaturile din lemn pentru bucătării sunt la modă, iar culoarea lemnului nu se va demoda niciodată. Ai la dispoziție nuanțe cum ar fi cele de nuc, fag, stejar masiv care vin cu o finisare mată delicată. Aceste materiale sunt noi și inovative care au ca avantaj o finisare vizuală perfectă.

Din moment ce blaturile sunt întotdeauna afectate de abraziuni și umiditate pe lângă alți factori nocivi, lemnul de nuc, stejar sau fag este cel mai recomandat datorită aspectului atrăgător și rezistenței sale. Deși se crede că blaturile din lemn se potrivesc doar bucătăriilor rustice care câștigă teren în fața celor avangardiste, un blat din lemn este o minune în sine. Totuși este bine să știi de la început că va avea nevoie de îngrijire împotriva zgârieturilor și arsurilor.

Așadar, 2021 este anul experimentelor și inovărilor. Fiecare poate încerca lucrurile care îi plac atât timp cât echipamentele din bucătărie funcționează corespunzător și oferă maximă siguranță. De aici mai departe, aromele pot începe să inunde casele și restaurantele.