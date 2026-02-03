Judecătorii din Napoli au decis să-i trimită în România pe Dani Mocanu și pe fratele lui

Frații Mocanu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Dani Mocanu via Facbeook

Curtea de Apel Napoli a dispus, marți, predarea către autoritățile române a fraților Mocanu. Admiterea de către ÎCCJ din România a căii extraordinare de atac nu anulează mandatul de arestare. Hotărârea nu este definitivă, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

La termenul de astăzi, Curtea de Apel Napoli a dispus predarea către România a ambilor frați Mocanu, condamnați la patru ani de închisoare în luna noiembrie 2025 pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Potrivit unor surse, magistratul de legatură a spus că mai au o cale de atac. Hotărârea nu e definitivă, însa e un semnal bun că, pe fond, au admis predarea.

Cei doi vor fi aduși sub escortă în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Între timp, la ÎCCJ, avocații lor au depus o cerere de recurs, care a fost admisă astăzi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să stea în închisoare până la o decizie definitivă. O cerere de recurs în casaţie a depus şi fratele manelistului, care are de executat o pedeapsă de şapte ani.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia. Până acum ei s-au aflat în arest la domiciliu.

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.