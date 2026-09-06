Cutremur în România, duminică dimineață. A avut magnitudinea peste 4

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Un cutremur s-a produs duminică dimineața, la ora 07:04, în zona seismică Vrancea. Mișcarea tectonică a avut magnitudinea 4,1 și s-a produs la o adâncime de 149,6 km.

Potrivit datelor seismologilor, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: la 54 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 59 km est de Brasov, 61 km sud de Buzau, 65 km sud de Focsani, 75k m nord de Ploiesti.

Recent, România a consemnat o intensificare a activității seismice în zona Vrancea. Într-un interval de 24 de ore, la începutul acestei săptămâni, au fost consemnate șase cutremure în zona menționată, cel mai puternic având magnitudinea 3,4.

Seismolog: Succesiunea de șase cutremure de la începutul săptămânii nu reprezintă un preșoc

Seismologul Mihai Diaconescu, cercetător la Institutul de Fizică a Pământului, a explicat la Antena 3 CNN în ce situație o activitate seismică intensă poate indica un posibil preșoc, care ar putea preceda un cutremur de magnitudine mare.

"Nu cred că sunt motive de îngrijorare. Sunt adâncimi diferite, unele cutremure sunt încrustale, cu adâncime de 19 km, altele au o adâncime de 100 de km. Deci nu sunt localizate pe un anumit nivel energetic al zonei Vrancea, sunt disipate", a explicat el.

Potrivit seismologului, pentru ca această succesiune de cutremure să poată fi considerată un posibil preșoc, ar fi trebuit ca seismele să fie localizate la același nivel energetic și ca printre ele să existe unul cu o magnitudine semnificativ mai mare. "Dacă erau toate pe același nivel energetic, unul dintre ele cu o magnitudine mai mare, de 5-6 grade, am fi putut spune că există posibilitatea ca acest cutremur să fie un preșoc, dar nu e cazul, deocamdată", a conchis seismologul.