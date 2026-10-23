Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri în România, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 75,1km.

În ziua de 23 Octombrie 2026 la ora 01:00:42 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 75.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km S de Focşani, 61km S de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 84km E de Braşov, 96km S de Bârlad, 98km NE de Ploieţti, 98km S de Bacău.

Luni a fost un cutremur de 4,8 grade

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a anunțat INFP. Seismul, încadrat ca fiind de magnitudine medie, a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri.

Potrivit datelor seismologice, epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 46 km sud-est de Brașov, 53 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 km nord de Ploiești, 64 km de Buzău, 78 km nord-est de Târgoviște, 86 km de Focșani.

Mărmureanu: „Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea”

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a declarat că viitorul mare cutremur va avea ”efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea”. Afirmația lui vine după ce luni, un seism de 4,8 s-a produs în Vrancea, care s-a resimțit inclusiv în București.

„Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic.

Și cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime. Ori, acolo unde sunt ele, o parte din energie se consumă pe drum, dar totuși nu întotdeauna, viitorul mare cutremur, care cred că va fi cu efecte puternice în aceste zone: Moldova toată, Focșani, Muntenia, Dobrogea.

Depinde cum va fi planul de rupere, la ce adâncime va fi, depinde ce magnitudine va avea. Dar înseamnă mulți ani, nu pot să știu dacă e 50, e 40. 40 nu poate să mai fie, că deja… Dar poate să fie 50 sau 100. Vă spun cinstit, la 100 de ani eu nu aș vrea să fie, pentru că ar fi dezastru.

Avem niște date că, în 1901, pe 30 martie, a fost un tsunami care ar fi generat 3-4 m la Mangalia. Alte date nu mai avem. Sunt valori, pentru că acolo este falia mare care iese în Marea Neagră. Nu avem date care să spună că la Marea Neagră au fost cutremure atât de catastrofale”, a declarat profesorul Gheorghe Mărmureanu la România TV.