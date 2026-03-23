Daniel Băluţă: Lucrările la Planşeul Unirii sunt realizate în proporţie de 50% şi se vor finaliza în primăvara anului viitor

Lucrările la Planşeul Unirii se vor finaliza în primăvara anului viitor. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Daniel Băluţă

Lucrările la Planşeul Unirii, realizate în proporţie de 50%, se vor finaliza în primăvara anului viitor, cu aproximativ patru-şase luni mai devreme decât era termenul, a estimat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată luni, potrivit Agerpres. Planșeul Unirii este un proiect de importanță strategică pentru București, a mai subliniat edilul.

"Lucrarea, cu tot cu amenajarea parcului, estimăm că poate fi gata în primăvara anului viitor. Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii îl au, pe de o parte, şi faptul că există finanţare, mizăm să o închidem până la sfârşitul anului", a spus Daniel Băluţă, astăzi, cu prilejul unei vizite efectuate pe şantierul de la Planşeul Unirii.

Edilul Sectorului 4 a anunţat că şantierul are finanţare, că odată cu modificarea programului "Anghel Saligny", ce obligă autorităţile locale să participe cu 20% din bugetul propriu, în urma discuţiilor pe care le-a avut în interiorul Guvernului şi cu primarul general al Capitalei, a reuşit să aloce inclusiv această cotă de participare a Primăriei Sectorului 4, în valoare de 116 milioane de lei, astfel încât lucrările să se poată derula corespunzător. Mai mult decât atât, Daniel Băluţă a punctat că diferenţa de bani este asigurată prin finanţare graţie programului "Anghel Saligny".

› Vezi galeria foto ‹

"Odată cu obţinerea acestei finanţări, vom putea în următoarele 60 de zile, după ce şi bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Sectorului 4 vor fi adoptate de Consiliul General, respectiv de Consiliul Local Sector 4, să şi facem plăţile (...).

Evoluţia lucrărilor este una extrem de bună, suntem la 50% ca stadiu al lucrărilor, am reuşit, în această perioadă, să realizăm 220 de metri liniari de planşeu vechi demolaţi, 210 piloţi foraţi realizaţi, adică peste 80% din aceştia, 360 de metri liniari de grindă şi coronament executaţi, şapte tronsoane din noua placă de beton turnate", a precizat Daniel Băluţă.

De la 1 mai, traficul rutier va fi deblocat la Hanul lui Manuc, iar toate drumurile provizorii vor fi desfiinţate, astfel încât pe acest tronson circulaţia rutieră şi pietonală vor reveni la normal, a anunţat el.

Primarul Băluţă a precizat că urmează între 15 şi 30 iunie ultima etapă de restricţionare a circulaţiei în zona parcului şi a restaurantului Horoscop.

"Pentru pasajul Apărătorii Patriei, de asemenea, finanţarea este asigurată integral, o altă lucrare de infrastructură extrem de importantă pentru inelul median al Bucureştiului. Avem asigurată toată finanţarea pentru Spitalul de Pneumologie «Marius Nasta», astfel încât estimăm că el va fi finalizat în cursul lunii mai, iar până pe data de 30 august, termenul limită al PNRR, acesta va fi nu numai recepţionat, dar va fi dat şi în folosinţă", a mai transmis Daniel Băluţă.