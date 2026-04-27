De ce avioanele britanice nu au distrus drona care a căzut în Galați. Explicațiile ambasadorului UK la București

Drona căzută în Galați avea încărcătură explozivă. FOTO Antena 3 CNN

Marea Britanie vine cu explicaţii după incidentul în care o dronă rusească a lovit un atelier dintr-o gospodărie din Galați. Asta deşi de la sol au fost ridicate avioane britanice care să o intercepteze. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Iată ce a declarat ambasadorul britanic la București, pentru Antena 3 CNN:

Giles Matthew Portman, ambasadrul britanic în România: Din păcate, Rusia continuă să țintească Ucraina, constant, într-un mod iresponsabil, foarte aproape de graniţa cu România, cu drone pe Dunăre. Chiar zilele acestea am avut multiple atacuri ruseşti foarte aproape de graniţa cu România. În coordonare cu NATO şi România, avioanele britanice au fost ridicate de la sol. Rolul lor este să identifice, să monitorizeze şi, dacă este necesar, să intercepteze acele drone dacă se consideră că există o amenințare reală și imediată pentru România. Și, deși nu pot intra în detalii operaționale specifice, pentru că asta ar oferi informații adversarilor noștri, pot spune că sistemul a funcționat exact așa cum trebuia, cooperarea a fost exact așa cum trebuie să fie, iar aceasta este misiunea lor: să ofere această reasigurare și apărare României și cetățenilor români.

Sabina Iosub, realizator Antena 3 CNN: A existat o discuție și în presa britanică, în această perioadă, privind această intervenție, întrebarea fiind dacă ar fi fost posibilă sau nu interceptarea acestei drone, de această dată?

Giles Matthew Portman: Da, ceea ce pot clarifica este că regulile de angajare au fost foarte clare și au fost convenite foarte rapid între autoritățile române și cele britanice. În acest caz, avioanele Typhoon nu au doborât o dronă, însă această capacitate există fără îndoială: de a identifica, de a monitoriza și, dacă este necesar, de a intercepta.

Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească au căzut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost avariate.

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, nu a putut nega „cu totul” că drona care s-a prăbușit peste o casă din Galați aparține Federației Ruse, a declarat, la Antena 3 CNN, ministra Afacerilor Externe. Oana Țoiu a spus că a fost pentru prima dată când ambasadorul rus nu a putut să apeleze la retorica obișnuită, deoarece nu există nicio îndoială că drona este rusească

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, care a spus că Rusia are un „comportament iresponsabil” și a avertizat Moscova că România privește cu „toată seriozitatea” acest incident în care proprietăți românești au fost avariate.