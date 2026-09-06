De ce nu reușește ANAF să vândă o vilă cu etaj la prețul de 25.800 de euro

La o privire mai atentă a anunțul devine evident de ce ANAF a înjumătățit prețul și nu a reușit să o vândă până acum. Foto: ANAF

O vilă de 315 metri pătrați, cu etaj, din Târgu Jiu este scoasă la licitație de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la prețul de pornire de 135.585 de lei, aproximativ 25.800 de euro. Valoarea de piață este dublă, dar ANAF a redus prețul la jumătate, după ce a mai organizat două licitații pentru această locuință și nu a găsit cumpărător.

Potrivit site-ului oficial de licitații al ANAF, proprietatea din județul Gorj are o suprafață utilă de 315 metri pătrați, este într-o stare „bună”, cu un grad „mediu de uzură” și este scutit de TVA la achiziție. De asemenea, asupra imobilului nu sunt menționate sarcini.

› Vezi galeria foto ‹

Însă, la o privire mai atentă a anunțul devine evident de ce ANAF a înjumătățit prețul și nu a reușit să o vândă până acum. În primul rând, proprietatea este locuită și „necesită evacuare”, potrivit anunțului ANAF. De asemenea, vila nu are CF și nici număr cadastral.

Apoi, deși ANAF a apreciat că proprietatea din 2007 este într-o stare „bună”, în casă sunt infiltrații prin tavane, finisajele s-au deteriorat (evident și în fotografii) și are fosă septică.

De asemenea, terenul aferent proprietății aparține unei alte persoane și nu este scos la vânzare.

Casa, care a fost evaluată la 271.170 de lei, are și o anexă de 104 metri pătrați, cu „finisaje minimale”, folosită ca și magazie, potrivit anunțului ANAF.

Iată anunțul integral:

„Imobil compus din casa de locuit C1, cu regim de înălțime P+1E, cu suprafața construită parter de 107,35 mp și etajul de 107,35 mp, alipit de corpul P+1E, este o construcție parter de 100,8 mp, încălzire centrală gaze și calorifere, finisajele sunt considerate medii, anumite finisaje s-au deteriorat, sunt infiltrații prin tavane, gresie desprinsă.

Anexa C2 – cu regim de înălțime P, în suprafață de 104,1 mp, construită din bolțari cu finisaje minimale, pavimente beton, curent electric, se folosește ca și magazie; fără CF și nr. cadastral.

Terenul aferent proprietății are formă dreptunghiulară și deschidere la str. Călărași, aparține altui proprietar și nu face obiectul evaluării”.