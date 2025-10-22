De la explozia din Rahova, bucureștenii sună tot mai des la 112 pentru că simt miros de gaze: „Unele situații se confirmă”

După explozia din blocul din Rahova, în urma căreia au murit patru persoane, numărul apelurilor la 112 făcute de bucureșteni privind mirosul puternic de gaze în locuințele sau cartierele lor s-a înmulțit, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile. Îngrijorarea lor nu este doar pe fondul panicii generate de tragedia din Capitală, ci, de multe ori, reclamațiile se confirmă, existând scurgeri reale de gaze.

Locatarii blocului în care a avut loc explozia au spus că au făcut mai multe sesizări, inclusiv la 112, în zilele premergătoare deflagrației în care reclamau mirosul puternic de gaze din blocul lor, dar nu au fost luați în seamă. Aceștia au spus că inclusiv un reprezentant Distrigaz le-ar fi spus că ce simt ei este miros de dixoid de carbon, nu de gaze, și nu știu ei să facă diferența.

Însă, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov a atras atenția că nu există zi în care să nu existe astfel de reclamații, iar multe dintre ele „se confirmă a fi scăpare de gaze”.

„Vă pot spune cu certitudine că nu trece zi în care să nu fie astfel de sesizări privind miros suspect care se și confirmă a fi scăpare de gaze în general la locuințe, blocuri sau case.

În ultimele trei, patru zile, numărul solicitărilor este mult, mult mai mare și într-adevăr unele dintre acestea se confirmă.

Există situații în care sunt scăpări de gaze fie din cauze tehnice, fie ca urmare a unor evenimente, spre exemplu evenimente rutiere sau lucrări tehnologice în urma cărora sunt afectate conductele de gaze. Într-adevăr nu cred că există o zi fără astfel de sesizări”, a spus Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt ISU București-Ilfov, la Antena 3 CNN.

Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov a precizat că fiecare unitate de pompieri din țară deține aparate pentru detectarea substanțelor periculoase.

„Da, fiecare unitate de pompieri, fără excepție, are cel puțin un aparat de măsură pentru substanțele periculoase. O competență superioară o au echipajele CBRN, avem un singur echipaj CBRN în Capitală, cu aparate de măsură cu posibilitate de detectare nu doar a prezenței gazelor, ci și de a determina concentrația compușilor din respectivul gaz”, a spus Daniel Vasile.

Precizările vin după ce în București, un fast-food și mai multe magazine dintr-un centru comercial din Sectorul 5 au fost evacuate, după ce un apel la 112 reclama o posibilă scurgere de gaze. Centrul comercial se află la mică distanță de blocul în care a avut loc o explozie vinerea trecută.