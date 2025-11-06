Decizie definitivă în dosarul Roșia Montană: Dacă Gabriel Resources nu plătește datoria, acțiunile trec în proprietatea statului

1 minut de citit Publicat la 17:05 06 Noi 2025 Modificat la 17:14 06 Noi 2025

Acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Foto: Inquam Photos - Ovidiu Matiu

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat, joi, verdictul final în procesul dintre statul român și compania Gabriel Resources (Jersey) Limited, legat de recuperarea cheltuielilor efectuate în cadrul arbitrajului internațional de la Washington (ICSID) privind proiectul minier de la Roșia Montană.

Potrivit comunicatului transmis de instanța supremă, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins definitiv contestația depusă de Gabriel Resources și a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra acțiunilor companiei, ca garanție pentru recuperarea sumei de 46.779.769 de lei datorate statului român.

Măsura de sechestru fusese inițial instituită de ANAF, însă compania canadiană a contestat-o în instanță. Prin decizia definitivă pronunțată astăzi, ÎCCJ confirmă legalitatea acțiunii ANAF și asigură protejarea intereselor financiare ale statului român.

„Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană”, se arată în comunicatul instanței.

Conform hotărârii, dacă Gabriel Resources nu achită suma datorată în termenele prevăzute de lege, acțiunile aflate sub sechestru vor putea fi executate silit și trecute în patrimoniul statului român.

În 8 martie 2024, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a anunţat că a dat dreptate României în procesul cu Gabriel Resources din dosarul Roşia Montană, în care compania ar fi urmat să exploateze resursele de aur din această zonă. Gabriel Resources cerea despăgubiri de 6,7 miliarde euro.

În luna aprilie 2024, acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington.