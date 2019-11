Descoperiți. Trei mega-afaceri de miliarde pe care viitorul Guvern trebuie să le gestioneze

Foto: Pixabay.com

Andreea Sava a prezentat, sâmbătă seară, la ”Descoperiți” trei mega-afaceri de miliarde pe care viitorul Guvern va trebui să le gestioneze.

O primă afacere ar fi privatizarea TAROM. PMP, prin persoana lui Traian Băsescu, cunoscut și sub numele dat de Securitate Petrov, a venit cu această idee în noul Cabinet.. Mai exact, PMP solicită viitorului Guvern vânzarea companiei naționale Tarom, pe motiv că aceasta are pierderi și răspunde la comenzi politice, plus că înstrăinarea ei ”nu ar fi vreo mare pagubă-n cer” și ”s-ar putea câștiga o sumă destul de frumoasă la buget”.

După noile imagini apărute în spațiul public în legătură tragedia din octombrie 2015 de la Colectiv, s-a vehiculat din nou în spațiul public ideea privatizării sistemul de sănătate.

O a treia afacere este privatizarea băncii de stat CEC Bank. Anunțul ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, privind intervenția Guvernului de capitalizare a CEC Bank cu un miliard de lei a creat rumoare în presă. Comisia Europeană a acceptat capitalizarea, însă decizia va aparține noului Guvern indiferent care va fi acesta, deoarece banii trebuie alocați, fie la rectificarea bugetară, fie la noul proiect de buget.