Dezastru în Teleorman după codul galben de vânt și ploi: solarii distruse și locuințe inundate

În judeţul Teleorman s-au înregistrat mai multe situaţii de urgenţă care au necesitat intervenţia promptă a pompierilor militari. Foto: ISU Teleorman

Vântul și ploile au provocat distrugeri în județul Teleorman. Un acoperiş al unei locuinţe şi mai multe solarii din localitatea teleormăneană Mârzăneşti au fost distruse de vântul puternic, iar pompierii au intervenit şi pentru scoaterea apei care a inundat mai multe gospodării din judeţ, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe, relatează Agerpres.

În județul Teleorman este în vigoare un cod galben de vânt și vijelii, până la data de 30 martie. Meteorologii au anunțat precipitații însemnate cantitativ. De asemenea, județul se află și sub o informare de vreme rea și sunt așteptate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.

Primele efecte s-au văzut deja.

› Vezi galeria foto ‹

„În ultimele ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe manifestate prin precipitaţii abundente, grindină şi intensificări puternice ale vântului, cu aspect de vijelie, în judeţul Teleorman s-au înregistrat mai multe situaţii de urgenţă care au necesitat intervenţia promptă a pompierilor militari. Astfel, în localitatea Mârzăneşti, vântul puternic a produs pagube semnificative, distrugând acoperişul unei locuinţe şi mai multe solarii. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcţie desprinse, prevenind producerea altor situaţii de risc pentru cetăţeni şi bunurile acestora”, a precizat ISU Teleorman.



De asemenea, în localităţile Drăgăneşti de Vede, Talpa Bâscoveni, Însurăţei, Brebina, Albeşti şi Cucuieţi, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei acumulate în curţi şi gospodării, utilizând motopompele din dotarea subunităţilor de intervenţie.



„În multe dintre aceste cazuri, acumulările de apă au fost favorizate de şanţurile şi canalele colmatate, care au împiedicat scurgerea normală a apei. Pentru remedierea situaţiei, autorităţile administraţiei publice locale au intervenit cu utilaje specifice, precum buldoexcavatoare, pentru deblocarea căilor de evacuare a apei", a transmis ISU Teleorman.

Pompierii militari teleormăneni rămân mobilizaţi, cu întreaga tehnică de intervenţie din dotare, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor afectaţi, iar evoluţia situaţiei din teren este monitorizată permanent prin dispeceratul integrat ISU - Ambulanţă, astfel încât intervenţiile să fie realizate în cel mai scurt timp.