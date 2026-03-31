Dezbatere despre adicțiile la copii: Mirabela Grădinaru participă alături de miniștri și experți la evenimentul găzduit la Cotroceni

1 minut de citit Publicat la 08:46 31 Mar 2026 Modificat la 08:46 31 Mar 2026

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, va participa, marţi, alături de mai mulţi miniştri la o masă rotundă pe tema adicţiilor, în cadrul proiectului „România în Lumină”, care are ca temă „Adicţiile la copii şi adolescenţi”.

„Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România”, precizează sursa citată.

Evenimentul este organizat cu implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

„Tema adicţiilor este tot mai relevantă, atât în România, cât şi în Europa, pe măsură ce fenomenul afectează un număr tot mai mare de copii şi adolescenţi şi ameninţă dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii şi sănătatea societăţii.

În acest context, prevenţia timpurie devine esenţială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe, dependenţelor digitale şi altor forme de adicţie comportamentală, prin educaţie, conştientizare şi intervenţie coordonată”, se arată în comunicatul citat.

La eveniment vor participa medici, profesori, specialişti în domeniul adicţiilor, parlamentari din comisiile de specialitate, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.