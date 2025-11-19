DIICOT anunță operațiunea „Ziua Z”: Percheziții de amploare în toată țara, peste 250 mandate de aducere

1 minut de citit Publicat la 08:44 19 Noi 2025 Modificat la 10:09 19 Noi 2025

DIICOT anunță că cercetările au început încă din anul 2018, sub denumirea generică „ Ziua Z”. FOTO: Captură video / DIICOT

Procurorii DIICOT, cu sprijinul Jandarmeriei și al Poliției de Frontieră, efectuează, marți, 216 percheziții la nivel național pentru destructurarea unor grupări de crimă organizată în cadrul operațiunii “Ziua Z”. De asemenea sunt puse în executare peste 250 de mandate de aducere, potrivit unui comunicat de presă.

“Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică”, precizează sursa citată.

În cadrul operațiunii sunt puse în executare 216 mandate de percheziție domiciliară și peste 250 mandate de aducere.

DIICOT anunță că cercetările au început încă din anul 2018, sub denumirea generică „ Ziua Z”. Continuarea lor arată “angajamentul ferm al instituției noastre în prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate”, a mai transmis DIICOT.

“Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor”.

“Ziua Z” a fost prezentată în urmă cu 7 ani de procurorul-şef al DIICOT un semnal de forţă dat grupărilor de crimă organizată.

În anul 2023, în cadrul cadrul aceleiași campanii, DIICOT semnala creșterea alarmantă a numărului de copii care, la solicitarea unor persoane cunoscute în mediul virtual (care le-au câștigat încrederea inducându-i în eroare că sunt de vârsta lor) s-au fotografiat și filmat în ipostaze indecente și au trimis astfel de materiale unor prădători sexuali expunându-se unor acțiuni ulterioare de șantaj.

Acțiunile vizau atunci grupuri de criminalitate organizată care operau atât pe teritoriu național, cât și în context transfrontalier, în al căror scop intră exploatarea persoanelor vulnerabile, traficul de migranți, dar și traficul de droguri.