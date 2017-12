Foto: Facebook/ Bill Gates

Miliardarul american Bill Gates, fondatorul Microsoft, și-a exprimat dorința de a avea mai mult timp.

Timpul este singurul lucru care îi lipseşte miliardarului.

„În fiecare an, mi-aș fi dorit să am mai mult timp să citesc - una dintre distracțiile mele preferate. Vă doresc un an nou fericit plin de cărți mari și multe locuri aventuroase pentru a le citi!”, a scris Bill Gates pe blogul său.