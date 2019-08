Ecaterina Andronescu, prima reacție după ce a fost demisă de premierul Dăncilă: „Am aflat de la televizor!”

foto: guv.ro

Ecaterina Andronescu a avut o prima reacție după ce a fost demisă din funcția de ministru al Educației de către premierul Viorica Dăncilă.

„Eram într-o ședință și a venit una din colegele mele din cabinet să îmi spună ce se anunță la televizor. Am aflat de la televizor! Nu am discutat cu premierul despre demitere. Nu vreau să comentez dacă a fost o decizie pripită. Doresc să fiu foarte precisă. Ieri, am spus că și școala trebuie să contribuie la educarea copiilor în așa fel încât să fie feriți de rău-făcători. Am dorit să facem o campanie în sensul acesta pentru că, în primul rând, copilul primește o educație de acasă, precum am spus că mi s-a întâmplat și mie, dar și de la școală. Am spus că este și obligația școlii să facă lucrul acesta. Dacă am fost interpretată greșit, îmi pare rău. Nu aceasta a fost intenția mea. Nu sunt eu ca persoană în acest fel și mă știți de multă vreme în viața publică. Sunt un om care are foarte multă empatie față de situațiile delicate, precum și acest caz al Alexandrei.

În niciun caz nu cred că Alexandra e vinovată. Toți cei care au fost implicați în eveniment sunt vinovați, începând cu cel care a răpit-o, care nu cred că a acționat singur! ”, a declarat Ecaterina Andronescu la postul de televiziune România TV.

Viorica Dăncilă a decis să o demită pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei după ce aceasta a declarat că ea a „învăţat de acasă să nu se urce cu străini în maşină”.