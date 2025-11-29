2,4 milioane de euro a alocat Guvernul pentru românii din Cernăuți: peste 2.200 de elevi primesc burse

Ceremonii organizate cu prilejul Zilei Naționale a României la Cernăuți. Foto: Agerpres

Peste 2.200 de elevi care învață la școlile din comunitățile românești din regiunea Cernăuți beneficiază de burse școlare acordate de statul român prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a declarat consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu.



Potrivit sursei citate, în 2025, România a acordat românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro, iar din această sumă 2,4 milioane de euro au mers către românii din regiunea Cernăuți.



De asemenea, în acest an au beneficiat de tabere ARC, finanțate din bugetul DRP, 2.195 elevi și studenți din comunitățile românești din Ucraina, iar dintre aceștia 1.210 sunt din regiunea Cernăuți.



De altfel, pentru eforturile depuse în sprijinul comunității românești din Ucraina, directorul cu atribuții de secretar de stat al DRP, Cristina Lavinia Arnăutu a primit din partea Consulatului General al României la Cernăuți, cu prilejul Zilei Naționale a României, o diplomă de excelență.

Românii din Cernăuți au sărbătorit Ziua Națională

De asemenea, reprezentanţi ai autorităţilor române şi ale autorităţilor ucrainene au depus, joi, coroane şi jerbe de flori la Memorialul Eroilor căzuţi în războiul ruso-ucrainean, dar şi la statuia poetului Mihai Eminescu din centrul oraşului Cernăuţi, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României.

La ceremonie au luat parte ambasadorul României în Ucraina, Victor Micula, consulul general al României la Cernăuţi, Irina Stănculescu, vicepreşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, Mykola Guitor, oameni de cultură români şi ucraineni, precum şi membri ai comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi.

„Tot ce facem noi începe de la Eminescu. Mai ales de Ziua Naţională, când evenimentele încep cu depunerea de coroane la statuia lui Eminescu. Acum, fiind război în Ucraina, am inclus şi depunerea de flori în memoria ostaşilor ucraineni căzuţi în luptă”, a declarat, pentru Agerpres, scriitoarea Maria Toacă.

Ziua Naţională a României reprezintă un „moment de evidenţiere a identităţii culturale româneşti şi de dezvoltare a legăturilor cu comunităţile de români”, a declarat, în cadrul unei ceremonii organizată cu prilejul Zilei Naţionale, consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu.



Diplomatul român a dat asigurări că va acţiona pentru „apropierea culturală a celor două comunităţi etnice, română din Ucraina şi ucraineană din România, în spiritul valorilor democratice europene, pentru respectarea drepturilor comunităţii române din Ucraina”.