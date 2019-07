ADMITERE Academia Forțelor Terestre. Concurenţă de 14 candidaţi pe un loc la admiterea pe locurile MAI

Foto: pixabay.com

Ministerul Afacerilor Interne este foarte atractiv pentru absolvenţii de liceu, dovadă că cea mai mare concurenţă în acest an la admiterea la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu", de 14,2 candidaţi pe un loc, s-a înregistrat pe locurile MAI, domeniul ştiinţe administrative, potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Daniel Dorobanţu.



„Nivelul concurenţei a fost de maxim 14,2 candidaţi pentru un loc, ceea ce a evidenţiat faptul că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" a lansat o ofertă educaţională foarte atractivă pentru tinerii absolvenţi de liceu din întreaga ţară şi că se bucură de un prestigiu deosebit în cadrul instituţiilor de profil. La MApN au participat la concursul de admitere 1.020 de candidaţi, iar concurenţa cea mai mare a fost la domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (4,41/pe loc). La MAI au participat la concursul de admitere 105 de candidaţi, iar concurenţa cea mai mare a fost la domeniul ştiinţe administrative (14,2/loc). La STS au participat la concursul de admitere 34 de candidaţi, iar concurenţa cea mai mare a fost la domeniul Contabilitate (2,25/loc). La SIE au participat la concursul de admitere şase candidaţi, iar concurenţa cea mai mare a fost la domeniul ştiinţe administrative (1,66/pe loc). La SIE au participat la concursul de admitere cinci candidaţi, iar concurenţa cea mai mare a fost la domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (5/pe loc)", a precizat, luni, Daniel Dorobanţu.



Potrivit acestuia, numărul candidaţilor la admiterea la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu a crescut cu 40% în acest an, faţă de 2018.



„Comparativ cu anul trecut se observă o creştere semnificativă a numărului de candidaţi acceptaţi pentru susţinerea examenului de admitere (aproximativ 40%), fapt care ne îndreptăţeşte să credem că profesia miltară devine din ce în ce mai atractivă pentru tinerii absolvenţi de licee", a explicat Daniel Dorobanţu.



La concursul de admitere din acest an, şapte dintre candidaţi au reuşit performanţa de a fi declaraţi „ADMIS” cu nota maximă 10,00. Cea mai mică medie de admitere în acest an, la respectiva academie militară, a fost de 5,20.



La concursul de admitere s-au înscris, prin intermediul Centrelor zonale de selecţie şi orientare, 1.323 de candidaţi şi s-au prezentat la sediul academiei pentru participarea la concurs 1.170 de candidaţi dintre care, cei mai mulţi, 1.020, la Ministerul Apărării Naţionale.



Concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” s-a desfăşurat în perioada 19-21 iulie, pentru ocuparea unui număr de 300 de locuri puse la dispoziţia absolvenţilor de colegii cu diplomă de Bacalaureat. Admiterea s-a organizat pe patru domenii de studii (Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, Inginerie şi management, Contabilitate şi ştiinţe administrative) pentru MApN şi patru beneficiari (MAI, STS, SIE, SRI şi ANP).