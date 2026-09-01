Când se dă Bacalaureatul în 2027. MEC a anunțat forma finală a calendarului simulării și examenului de Bac 2027

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit calendarul examenului de Bacalaureat din 2027 Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit calendarul examenului de Bacalaureat din 2027. Astfel, probele de competențe au loc între 12 și 23 aprilie, iar probele scrise se vor desfășura între 14-18 iunie. Simularea probelor scrise va avea loc la finalul lunii martie.

Potrivit calendarului anunțat de MEC, simularea este programată în perioada 22-25 martie 2027. Simularea este una dintre cele mai importante etape de pregătire pentru elevii din clasele terminale, oferindu-le posibilitatea de a se familiariza cu structura examenului și cu condițiile în care se vor desfășura probele oficiale.

Simularea poate fi, totodată, un indicator important al nivelului de pregătire al elevilor cu câteva luni înainte de examenul propriu-zis. Rezultatele obținute le pot arăta candidaților domeniile în care mai au nevoie de pregătire și îi pot ajuta să își organizeze mai eficient perioada rămasă până la Bacalaureat.

Competențele, programate în luna aprilie

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2027 va debuta cu probele de evaluare a competențelor. Acestea sunt programate în perioada 12-23 aprilie 2027, potrivit calendarului anunțat pe 1 septembrie.

După această etapă, elevii vor avea la dispoziție mai multe săptămâni pentru pregătirea finală înaintea probelor scrise.

Probele scrise au loc în perioada 14-18 iunie

Probele scrise ale primei sesiuni de Bac 2027 se vor desfășura în intervalul 14-18 iunie 2027. Acestea reprezintă etapa decisivă a examenului pentru absolvenții de liceu, rezultatele obținute având un rol important atât pentru finalizarea studiilor liceale, cât și pentru admiterea la facultate, în funcție de criteriile stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.

După afișarea rezultatelor inițiale și soluționarea eventualelor contestații, rezultatele finale sunt programate să fie publicate la 1 iulie 2027.

Calendarul complet al Bacalaureatului 2027, cu toate datele și etapele examenului, va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Principalele date din calendarul Bac 2027

22-25 martie 2027, simularea națională a probelor scrise;

12-23 aprilie 2027, evaluarea competențelor;

14-18 iunie 2027, probele scrise ale primei sesiuni;

1 iulie 2027, afișarea rezultatelor finale, după contestații.

Prin stabilirea din timp a principalelor repere ale examenului, elevii și profesorii își pot organiza mai bine pregătirea pentru Bac 2027, una dintre cele mai importante evaluări din parcursul școlar.