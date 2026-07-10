Carina Viespescu, dublu aur internațional la matematică și informatică, în campania „100 de tineri pentru dezvoltareaRomâniei”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Performanța școlară la cel mai înalt nivel cere mii de ore de pregătire, iar obținerea a două medalii de aur internaționale la discipline diferite în același an este o situație rară. La 18 ani, Carina Viespescu a reușit exact acest lucru, câștigând locul întâi atât la matematică, câtși la informatică în competițiile mondiale majore din 2026. Pentru aceste rezultate și pentru implicarea eiactivă în educația altor tineri, eleva a fost selectată încampania națională „100 de tineri pentru dezvoltareaRomâniei”. Proiectul este derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, având ca obiectiv identificarea tinerilor cu rezultate concrete, care pot deveni repere reale pentru viitorul țării.

Parcursul Carinei a început în Craiova, unde a urmatgimnaziul la Colegiul Național „Frații Buzești”. Rezultatele ei constante la concursuri i-au adusechivalarea Evaluării Naționale cu media zece, iar din clasa a IX-a s-a mutat în Capitală, obținând o bursăintegrală la Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Anul 2026 i-a adus consacrareainternațională. A făcut parte din lotul României la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO), unde medalia ei de aur a ajutat echipanațională să ocupe primul loc pe continent și poziția a doua la nivel mondial, clasându-se imediat după China. La scurt timp, a adăugat în palmares o nouă distincțiesimilară la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe, unde România a încheiat competiția pe locul al doilea. O astfel de dublă performanță necesită eforturimajore, având în vedere exigențele specifice fiecăreimaterii în parte.

Dincolo de științele exacte, eleva a ales să își dezvolteși abilitățile din zona umanistă, reușind să păstreze un echilibru între materii diferite. Carina este pasionată de poezie și dezbateri publice, domenii în care a fostpremiată la competiții precum World Scholar's Cup, WeVoi sau la concursurile organizate de MuzeulNațional al Literaturii Române. Interesul pentrumatematică nu s-a oprit doar la rezolvarea de cerințe de olimpiadă, ci s-a transformat și într-o activitateeditorială. A scris și a publicat două cărți destinate elevilor pasionați de acest domeniu, trimite frecventarticole pentru Gazeta Matematică și a susținut lucrărila conferințe internaționale de matematică aplicată, împărtășind din metodele ei de lucru.

În afara timpului alocat propriului studiu, tânăra se implică direct în pregătirea altor copii. Ca mentor, participă la evenimente educaționale unde le explicăelevilor utilitatea consecvenței și a încrederii în forțeleproprii. Formarea ei va trece curând la nivelul următor, în mediul universitar extern. A fost acceptată înprogramul de cercetare PROMYS la UniversitateaOxford și a devenit asistent de predare la AwesomeMath Summer Program. Prin promovareaacestor parcursuri, campania evidențiază acei elevi care își transformă cu seriozitate pasiunile în rezultatemăsurabile, pregătindu-se să preia inițiativa în domeniide cercetare esențiale pentru dezvoltarea societății pe termen lung.