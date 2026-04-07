E-INFRA și London Business School: Burse de 500.000 de euro pentru formarea viitorilor lideri români. Sursa foto: www.e-infra.ro

E-INFRA anunță continuarea programului de burse dedicat studenților români admiși la London Business School, una dintre cele mai prestigioase școli de business din lume. Compania va aloca 500.000 de euro în următorii trei ani pentru a sprijini candidații români acceptați la London Business School. Sprijinul este acordat în cadrul campaniei Forever Forward derulate de LBS, care își propune să extindă accesul la educație de top și să contribuie la formarea unei noi generații de lideri.

Inițiativa continuă parteneriatul început în 2022, care a constat într-o contribuție inițială a grupului de companii, de 450.000 de euro. Demersul este susținut de fondatorul și președintele Consiliului de Administrație al E-INFRA, Teofil Mureșan, absolvent al programului Sloan Masters in Leadership and Strategy la London Business School și al programului OPM la Harvard Business School, precum și de Andrei Mureșan, Deputy CEO E-INFRA, absolvent al programului Masters in Management al London Business School.

Până în prezent, 13 studenți români au beneficiat de bursele E-INFRA, având acces la programe precum MBA, Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Analytics and Management și Sloan Masters in Leadership and Strategy.

„Experiența academică internațională este extrem de valoroasă prin rigoarea pe care o formează, prin expunerea la studii de caz și prin claritatea pe care o aduce în felul de a gândi deciziile pe termen lung. Mă bucură mult că putem sprijini tineri români să aibă acces la o astfel de formare și sper ca ei să aducă înapoi în România ace ste cunoștințe”, a declarat Teofil Mureșan.

La rândul său, Paul Mburu, Director of Principal Giving, London Business School, a declarat: „Reînnoirea parteneriatului cu E-INFRA reflectă angajamentul nostru comun de a susține talentele excepționale și de a sprijini noua generație de lideri români. Suntem profund recunoscători E-INFRA – și donatorilor noștri generoși, Teofil Mureșan (SLN2012) și Andrei Mureșan (MiM2020) – pentru implicarea constantă, care le permite unor studenți români remarcabili să aibă acces la educația de top oferită de LBS și să g enereze impact dincolo de sala de curs”.

Pentru E-INFRA, investiția în educație este o prioritate strategică, strâns legată de dezvoltarea pe termen lung a companiei în domeniul energiei și infrastructurii. Cu o comunitate globală de peste 58.000 de absolvenți în mai mult de 160 de țări, London Business School continuă să joace un rol important în formarea liderilor care generează impact în diverse industrii și regiuni.

E-INFRA rămâne activ implicată în comunitatea London Business School, Teofil și Andrei Mureșan întâlnindu-se recent cu studenți români în cadrul Family Office Conference organizate la LBS.

„Dincolo de sprijinul financiar care mi-a permis să studiez la una dintre cele mai bune școli de business din lume, contribuția domnului Mureșan transmite un mesaj clar: educația înseamnă să îți valorifici potențialul dincolo de barierele sociale, precum venitul sau statutul. În sala de curs suntem toți egali, supuși acelorași standarde ridicate”, a declarat Fabian-Adrian Domocoș, beneficiar al bursei E-INFRA.

Despre E-INFRA

Grupul E-INFRA este unul dintre cei mai puternici investitori privați cu capital românesc în infrastructura critică din România și un ecosistem integrat de companii care dezvoltă și operează proiecte de anvergură în energie, telecomunicații și construcții. Din grup fac parte companiile Electrogrup, Nova Power & Gas, Netcity, Direct One și WESEE.

Prin proiecte de importanță națională și o abordare integrată – de la producție, stocare și furnizare de energie până la conectivitate, infrastructură digitală, construcții de infrastructură energetică și construcții civile – E-INFRA contribuie activ la tranziția energetică și transformarea digitală a României. Mai multe pe www.e-infra.ro.