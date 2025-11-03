Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanţă

Elevii se întorc la cursuri după o vacanţă de o săptămână. Foto: Getty Images

Elevii se întorc luni la cursuri după o vacanţă de o săptămână, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Anul şcolar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri şi vacanţe, după cum urmează:



Intervale de cursuri

- de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

- de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025;

- de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare;

- de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

- de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;



Intervale de vacanţă:

- de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

- de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

- o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

- de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marţi, 14 aprilie 2026;

- de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.



Vacanţa de o săptămână din semestrul al doilea va fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.



Programele "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.



Pentru clasele a XII-a zi şi a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026.



Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026 iar pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026.



În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin ordin.



Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.